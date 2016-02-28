吉议会执政联盟主席：加入欧亚经济联盟是吉尔吉斯斯坦的最佳选择

哈通社阿斯塔纳2月28日电 据国际在线报道，吉尔吉斯斯坦议会执政联盟主席、吉社会民主党党魁图尔松别科夫27日表示，加入欧亚经济联盟是吉尔吉斯斯坦的最佳选择。

图尔松别科夫表示，欧亚经济联盟为吉尔吉斯斯坦提供了一个超过1.7亿人的大市场，目前吉尔吉斯斯坦需要做的是调整经济结构、发展生产、加大对原材料的加工力度以及对农业发展的扶持力度。

图尔松别科夫指出，如果当初吉尔吉斯斯坦不入盟，那么吉本国企业由于高关税将无法将自己的产品打入俄罗斯和哈萨克斯坦市场，未来也不会有什么好的发展前景。

图尔松别科夫称，吉尔吉斯斯坦入盟仅半年时间，现在对吉入盟是否正确做出最终结论还为时尚早。特别是把目前吉国出现的所有经济问题都归咎于入盟所致，这是一种非常错误的观点。

另外，吉总理萨里耶夫也在日前指出，吉决定加入欧亚经济联盟的战略决策是正确的。任何组织在发展初期都会遭遇各种困难，目前欧亚经济联盟对促进吉国经济发展的效果之所以不明显，这主要与全球经济不景气的影响有关。

吉议会多数派执政联盟于2015年11月2日成立，由社会民主党、吉尔吉斯斯坦党、进步党和祖国党共同组成，在议会120个席位中占有80席。

吉尔吉斯斯坦于2015年8月12日正式加入欧亚经济联盟。欧亚经济联盟是由俄罗斯主导的独联体内经济一体化项目，于2015年1月1日正式启动，现包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦5国，其前身为俄白哈三国于2010年成立的关税同盟。