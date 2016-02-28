单身派对喝醉　英国男致瑞安航空转降被捕　

哈通社阿斯塔纳2月27日电 据BBC报道，六名参加单身派对的25岁至28岁英国男子因酒醉闹事，导致所搭乘的瑞安航空（Ryanair）转降柏林，他们随后被德国警方逮捕。

这六名男子原本预计在周五（26日）从伦敦鲁顿机场（Luton Airport）飞往斯洛伐克首都布拉迪斯拉发。

新郎是被捕的其中一人，他们被指控危害飞行安全，在飞机降落于柏林舍内菲尔德机场（Schoenefeld airport）机场时被拘留。

他们在稍后获释，但可能面临超过2.5万欧元（2万英镑；18万人民币）的罚金，以及民事赔偿诉讼。

他们一行12人来自英国南安普顿（Southampton），包括他们在内登上这班廉价航空瑞安航空的乘客共有170人。

柏林警方在声明中称，当中包括新郎在内的六人，在喝醉后不遵守机组员的指示。德国媒体报道，在机组员拒绝提供更多酒精饮料后，他们变得有攻击性，一人甚至开始脱衣服。

机长决定临时转降舍内菲尔德机场，六名男子被警方拘留，稍后被释放。

余下的164名旅客，包含未涉事的其它六名单身派对成员，则继续前往目的地布拉迪斯拉发。