哈中环保合作委员会第五次会议在北京召开

哈通社阿斯塔纳2月29日电 据中国媒体消息，哈中环保合作委员会（以下简称环委会）第五次会议于2月25日~26日在北京举行。环委会哈方主席、哈萨克斯坦能源部副部长玛哈沃夫和环委会中方主席、中国环境保护部副部长李干杰分别率团出席会议，李干杰主持会议。

双方回顾并总结了环委会第四次会议以来的工作，确认圆满完成2015年度的各项任务，深入探讨了跨界河流水质监测数据的比较分析、水质测量方法及评估标准、最大程度消除水质监测数据结果差异的采样时间安排、有机氯杀虫剂研究性监测结果、实验室互访、《哈中跨界河流突发环境事件应急响应联合机制》执行情况和信息通报应急演练、环保法规交换、发展绿色经济合作及在其他环保领域内的部门间合作等事项，并对未来合作进行了建设性探讨。

双方表示，将继续加强在环保领域的务实合作。

会议听取了环委会下设的跨界河流水质监测与分析评估工作组和跨界河流突发环境事件应急与污染防治工作组自环委会第四次会议以来开展工作的情况汇报，对两个工作组所取得的成果表示肯定，并讨论通过了环委会2016年工作计划。

会前，玛哈沃夫和李干杰举行了小范围会谈，就双方共同关心的议题交换了意见。会议结束时，玛哈沃夫和李干杰共同签署了会议纪要。