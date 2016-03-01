五大发展理念预示中国将更加开放

哈通社阿斯塔纳3月1日电 今年的中国两会，将细化创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，中共中央党校教授辛鸣在做客人民论坛时如是说。

前瞻中国两会的热点议题，是每年临近3月时特有的现象。

五大发展理念是去年10月中共十八届五中全会上确立的，成为中国"十三五"规划的重要遵循。

中国国家主席习近平去年11月在土耳其举行的二十国集团领导人第十次峰会上，就此进行了相关阐述，五大发展理念进一步受到国际关注。

五大发展理念反映了中国领导者对经济社会发展规律的最新认识和把握，直面传统手段无法解决的新问题，与老百姓的生活息息相关。

从理论层面观察，五大发展理念颇具开创性特色，形成独特的话语体系，是当前中国经济进入新常态后迫切需要的思想引领。

从五大发展理念的提出，世界可以看到中国解决发展内外联动问题、积极参与全球经济治理的着眼，预示着中国将呈现更高水平的开放型经济。

在国际舞台上，中国一直是发展事业的积极行动者，这一点已充分体现于中国落实联合国千年发展目标的优异成绩单中，也体现于中国对联合国去年秋天通过的2030年可持续发展议程的大力支持上。

习近平曾表示，中国将把落实2030年可持续发展议程纳入"十三五"规划，并倡议二十国集团成员都制定落实这一议程的国别方案，汇总形成二十国集团整体行动计划，助推世界经济强劲、可持续、平衡增长。

经济全球化让各国的发展联动日益紧密，机遇共享、命运与共的交融关系日益凸显。越来越多的国际人士认为，五大发展理念也将成为中国影响力的一部分，在推动中国经济发展的同时继续为世界带来巨大的正面外溢效应。

正因为如此，国际社会密切关注即将开幕的中国两会，期望从五大发展理念之下的具体方案中捕捉到中国与世界各国共同发展的机遇。（来源：人民日报）