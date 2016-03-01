纳扎尔巴耶夫出席我国首个“感恩日”系列庆祝活动（图）

哈通社阿斯塔纳3月1日电 据总统府新闻局消息，1日，纳扎尔巴耶夫总统出席我国首个"感恩日"系列庆祝活动。

活动期间，纳扎尔巴耶夫参观题为《从历史中学习，对过去的记忆》的会展，并向全体哈萨克斯坦人民致以节日问候。

纳扎尔巴耶夫说："尊敬的同胞们，值此首个哈萨克斯坦感恩日之际，请允许我向大家致以诚挚的问候。今年1月14日，我签署了将每年的3月1日确立为感恩日的总统令。这个节日，有着很深的意义与价值。3月1日，是春季的开端之日，对于每一个人而言，都是令人开心的日子。3月1日，是纪念延续了许多个世纪的善行的节日，是‘纳吾热兹'节之月的开端之日。"

纳扎尔巴耶夫强调，3月1日，同时还是将我国各族人民紧密团结在一起的哈萨克斯坦民族和睦大会，以及在哈萨克斯坦发展道路上为凝聚人心而努力奋斗的政治力量--祖国之光党成立的纪念日。他说："哈萨克人民的善行得到了其他各个民族的感恩与回报，而哈萨克人民又以同样的感恩之情回馈各个兄弟民族。今天，也是我们所有哈萨克斯坦人民，向千百年来为了保卫这片广袤丰饶的土地，而抛头颅洒热血的先辈们表达感恩之心的日子。"

纳扎尔巴耶夫还表示，相信"感恩日"将会成为哈萨克斯坦民众最喜爱的节日之一。他说："现在，人与人之间的相互感恩，回想彼此间的恩情是极其重要的。这将弘扬我国民众知恩、感恩和互相敬重的民族感情。我之所以将其定为"感恩日"，原因在于能够包容价值观的国家才会有未来。人们应该在这一天表现的更加仁慈和宽容。"

据悉，哈萨克斯坦民族和睦大会、祖国之光党民族文化联合会代表，以及我国文化科学界代表等参加了活动。（编译：塔布斯）









