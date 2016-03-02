“做空”中国经济的声音未能冲击中国信心

哈通社阿斯塔纳3月2日电 年初达沃斯论坛上传来"做空"中国经济的声音，大型对冲基金在市场上押注人民币大幅贬值也并未得逞。统计数据显示，中国没有"硬着陆"甚至"断崖式下跌"，唱衰中国的声音又一次没能找到现实的抓手。事实上，随着中国两会的召开，中国"十三五"开局之年蓄势而发的积极信号，都预示着中国经济即将迎来新一轮奋进的好前景。

中国国家统计局的报告显示，1979年至2012年，中国经济的年均增速达9.8%。由于经济规模的基数变大，2015年，中国GDP的增量（4.1万亿元人民币）已经超过1993年全年的GDP总量（约3.6万亿元人民币）。

中国经济进入新常态，在经济转型升级中依然保持中高速增长的事实足以支撑起市场信心。正如2015年11月习近平主席出席二十国集团领导人第十次峰会时所指出，中国有信心、有能力保持经济中高速增长，继续为各国发展创造机遇。我们的信心，来自于全面深化改革、建立开放型经济新体制的决心和行动。我们的信心，来自于中国经济强劲内生动力和中国政府坚强有力的政策引导。

中国的信心来自一些令人瞩目的事实：中国在全面深化改革的进程中实现经济运行总体平稳，稳中有进，稳中有好，经济保持中高速增长，经济结构优化，改革开放向纵深迈进，民生持续改善，社会大局总体稳定。中国经济在2015年对世界经济增长的贡献保持在25%以上。

中国经济结构调整已经取得明显效果。2015年，中国第三产业的比重已经超过了50%，环境污染正在得到有效管控。消费对经济增长的拉动快速上升，去年消费对中国经济增长的贡献率已经达到66%。

国际上客观看好中国经济的声音依然是主流。澳大利亚澳新银行大中华区首席经济学家刘利刚注意到，中国的净出口对GDP增长的拉动已经大幅下降，而在进口结构中，一般贸易总额是加工贸易的2倍左右。他认为这些现象说明中国的经济结构正逐步向消费驱动转型。

"中国经济正在从投资和制造业驱动转向内需和服务业为主导，这种转型有助于中国经济成为更加持久的需求增长引擎，对世界经济有利。"美国耶鲁大学教授、摩根士丹利亚洲区前主席斯蒂芬•罗奇对人民日报记者说，"中国最终会实现新常态改革的目标，中国消费者将成为经济发展新常态的动力，进一步扩大全球需求。"（来源：人民日报）