美军将领称美国需在欧洲增补军事资源 抗衡俄罗斯

哈通社阿斯塔纳3月2日电 据路透社报道，美国欧洲司令部司令暨北约欧洲盟军最高司令布里德洛夫周二警告称，美国20年来试图与俄罗斯建立合作伙伴关系的努力已失败，美国在欧洲拥有的军事资源不再足以对抗"复兴的、激进的"俄罗斯。

布里德洛夫在美国国会称："俄罗斯已选择站到对立面，对美国、美国的欧洲盟友以及合作伙伴构成长期的威胁。"

他对参议院军事委员会成员称："俄罗斯热衷于对其邻国施加不容置疑的影响力。"他提到乌克兰冲突，以及格鲁吉亚和摩尔多瓦的紧张局势。

布里德洛夫指出，明斯克停火协议对乌克兰顿巴斯的局势起到了缓和作用，但近日暴力事件明显增多，24小时内发生71起袭击，过去一周发生450起袭击。

他指出，美国需要在欧洲增补资源，应对"复兴的、激进的"俄罗斯。

美国在欧洲的军力已从冷战期间的最高约50万人缩减到现在的6.2万人。

布里德洛夫表示，他已请求在2017财年预算中大幅增加划拨欧洲地区的资源。国会议员称，五角大楼已将欧洲地区的申请预算增加三倍至34亿美元。

布里德洛夫称，俄罗斯在北极越来越咄咄逼人，对其声索区域实行军事化，并在英国、冰岛和格林兰之间的大西洋海域试验先进潜艇。