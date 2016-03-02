中国的创新创业书写世界性传奇

哈通社阿斯塔纳3月2日电 自去年中国两会以来，创业、创新就成为中国人常常挂在嘴边的事情。有报道说，中国国务院总理李克强去年主持政府工作报告的起草时特别要求，"大众创业、万众创新"必须要写进去。

很多数据显示，创新创业在中国已是迅猛发展的浪潮，在世界上独树一帜。根据伦敦咨询公司UHY国际的最新报告统计，自2010以来，中国初创企业数量每年以将近110%的速度增长，到2014年达到161万家。这一速度几乎是排在第二名的英国的两倍，也远远高于美国。

当前，中国政府一边通过简政放权为市场主体"松绑"，一边通过"互联网＋"战略等打造良好的宏观环境。创业孵化活动随之进入开放时代，一批具有市场化特征并触发早期创业活动的"新模式孵化器"--众创空间在各地风生水起。在北京中关村创业大街，创业公司和孵化器企业异常繁忙。在天津于家堡金融区，"双创大厦"也是寄托着年轻人梦想的地方。中国还有很多这样的地方，吸引了充满激情和活力的年轻创业者。他们享受着政府从政策到资金的支持，在创业企业一站式服务中心快捷地实现零起步--一家科技创业公司往往只需几天就能完成注册手续。

国际研究组织"全球创业观察"(GEM,全称是Global Entrepreneurship Monitor，)的调查结果显示，中国的成年人中，有13%-24%的人要么是在准备创业，要么是创业42个月以内的早期企业家。成功的案例可圈可点，甚至书写着世界性传奇。例如，全球最大的消费级无人机生产商大疆创新科技有限公司，6年前由三名在香港科技大学读书的中国内地研究生创办。当初，该公司在广东省深圳市租借了一套很小的公寓，员工只有五六个人；而到去年8月，该公司员工人数已超过4000人。

李克强强调，"推动大众创业、万众创新，这既可以扩大就业、增加居民收入，又有利于促进社会纵向流动和公平正义"。分析家们普遍认为，创新创业为个人梦想的实现提供了机会和空间，同时能不断产生新的经济增长点，对于中国经济的转型升级也是重要动力。（来源：人民日报）



图为位于天津于家堡金融区的创业孵化平台--创始空间。除了硬件设施，创始空间更多地为进驻企业提供众筹平台、教育平台等服务，更好地满足创业型企业在融资、宣传等方面的需求。