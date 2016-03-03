纳扎尔巴耶夫：全球经济、和平及安全是当下重要的国际议题

哈通社阿斯塔纳3月3日电 纳扎尔巴耶夫总统2日集体会见各国驻哈使节和国际组织驻哈代表，就当下全球经济、和平及安全等议题进行讨论。

纳扎尔巴耶夫表示，各国和国际组织驻哈使节应充分挖掘优势和潜力，不断开创各自国家同哈萨克斯坦的互利合作新局面。

纳扎尔巴耶夫说："我们欢迎各国有实力的企业参与和投资哈萨克斯坦工业化进程和基础设施项目，希望各位大使一如既往地为我们的合作与发展做出努力。考虑到哈萨克斯坦市场的发展潜力，我想说明一点，现在进入哈萨克斯坦市场，以后将占据很大的优势。"

纳扎尔巴耶夫说："我们已着手实施2016年至2018年的反危机计划，国家财政已为住房建设、基础设施项目、中小企业发展、新就业岗位的开辟下拨资金。"光明大道"基础设施建设国家计划将大大提升国民经济的活力。按照该计划，至2018年，我们将建成总长逾9000公里的公路，重要干道将得到全面维修，这将是一项重要的历史任务，这在一定程度上将影响我国经济发展进程。

纳扎尔巴耶夫指出，正在建设当中的里海港口有望为哈萨克斯坦进入波斯湾和黑海提供优越的水运条件。他说，里海港口建设工程将于今年完工。

纳扎尔巴耶夫说，以未来能源为主题的2017阿斯塔纳世博会将成为世界能源领域创新的平台，将为可代替再生能源的开发做出贡献。我们正在建立基于英国法律的独立司法体系和税收政策优惠的阿斯塔纳金融中心。外国投资商将得到哈政府的大力支持。

纳扎尔巴耶夫还说："苏联的解体和两极世界对抗体制的瓦解，已经过去了整整25年。但令人遗憾的是，在如此之长的时间中，良好的国际新秩序始终未能完善的建立起来。世界，并没有向全人类所期望的那样，变得更加安全、稳定和公正。进入21世纪以来，国际社会面临着来自经济、环境、地缘政治、资源和能源等多个领域的挑战。要解决这些挑战所带来的问题，需要国际社会进行更加深刻和有效地改革。重新思考引导不同的经济体或国家之间相互竞争的国际规则，显得十分必要。"

纳扎尔巴耶夫提到，在出席联合国成立70周年系列峰会期间，他曾建议制定2045全球发展战略。该战略提倡在公正公平的原则下，将全球各国的基础设施、资源和市场整合为一体，以负责任的态度为全人类的共同发展创造最有力的条件。

纳扎尔巴耶夫最后建议在今年举行联合国高级别会议以重新恢复国家间信任。

纳扎尔巴耶夫说："国际社会需建立新而有效的国际安全秩序。而这需要加强联合国及安理会的主导作用。另外，在严格保留国际法基本框架下探讨与时俱进的联合国宪章的事宜也已逐渐显露出其必要性。国家的基本权利和国际义务是现代国际秩序的基石，遗憾的是，这些权利和义务不断被侵犯。正是由于这些原因，使得近年来国际冲突和战争不断增多。"

纳扎尔巴耶夫强调："哈萨克斯坦倡议在2016年 举行联合国高级别会议，旨在重申国际法基本原则及重新恢复国家间信任。"（编译：塔布斯）