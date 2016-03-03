从媒体热议“三新”看中国发展大势
《人民日报》和新华社自今年1月3日起率先开设"治国理政新实践"专栏。"中央八项规定颁布实施三年，全国累计查处违反八项规定精神的问题近11万起，处理14万多人。"《人民日报》开篇文章《下好"先手棋"，从严治党转作风》的内容透露了很多细节，放在头版头条位置备受关注。
"正在施工中的福建福清核电站5号机组，它使用了我国自主研制的三代核电技术‘华龙一号'，而很快，这样的核电站还会出现在世界上很多地方......"中国中央电视台《新闻联播》1月7日也开始了该系列报道，从高铁、核电、大飞机等国之重器切入，充分展示中国高端装备业在2015年快速发展、走向世界的辉煌成就。中共十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央，紧紧围绕坚持和发展中国特色社会主义这个主题，形成了一系列治国理政的新理念、新思想、新战略，进行了一系列新实践、新探索、新创造，取得了一系列世界瞩目的新成就。提出实现中华民族伟大复兴的中国梦，形成"四个全面"战略布局，提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。
中国主流媒体就此进行深入解读、评述，为国内民众全面理解中央精神、了解国家发展大势提供了帮助。很多受众认为，这些报道让全社会提升了信心，为国家发展注入了正能量。"中国共产党有能力解决好自身建设存在的问题，有信心做好自己的事情。"贵州省息烽县委干部袁奎在读过《人民日报》的报道后如是说。
中国的国家治理思想也是国际热议的话题，《习近平谈治国理政》一书受到的重视和欢迎即是明证。该书多语种版自2014年10月在法兰克福国际书展首发以来，目前已发行到100多个国家和地区，全球发行537万册，创下了改革开放以来中国国家领导人著作海内外发行的最高纪录。接受人民日报记者采访的中外人士普遍相信，"三新"将引领中国发生更大的变化，中国梦的实现不会遥远。（来源：人民日报）