哈萨克斯坦人今年夏天将如何度假

哈通社阿斯塔纳3月3日电 坚戈的贬值，可以说严重的打乱了哈萨克斯坦人夏季的度假计划。但无论经济如何，度假总是刚需。

据哈萨克斯坦旅行社协会主席艾塞乐•努尔科巴耶娃称，对于计划在夏季休假期间全家出游的哈萨克斯坦人而言，土耳其仍然是最佳目的地。但她同时认为，今后我国游客在土耳其的旅行，很可能会选择更加经济的路线和便宜的旅店。

这一观点得到了Kompas Tour旅行社总裁安娜•扎戈鲁伊科的认同。她认为，相比过去，游客们在景区消费的时间也会缩短不少。

她还表示，在这一背景下，越来越多的游客开始转而选择在国内旅游景区度假。

与此同时，像俄罗斯的索契、克里米亚、喀山和克拉斯诺达尔等消费更为低廉的旅游城市，也有可能会成为游客们的首选。

以上这些城市，过去很少有哈萨克斯坦游客前往。

据相关分析显示，2016年，从哈萨克斯坦前往俄罗斯旅游的游客数量，很有可能将增长30%。

"总体而言，由于贬值而造成的境外消费能力下降，反而有可能会进一步的促进国内旅游业的发展。国内各度假区对此也有所准备，很多景区正在大力改善自身的条件，以便于迎接更多国内游客的到来。" 努尔科巴耶娃说。（编译：塔尔）