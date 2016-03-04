供给侧结构性改革 中国之创造性开拓

哈通社阿斯塔纳3月4日电 供给侧结构性改革被誉为中国的重大理论创新、中国经济发展的新"路标"。

去年12月召开的中国中央经济工作会议提出，2016年及今后一个时期，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革。

未来，中国经济是否将由此开启新的上升周期？怎样让世界分享更多"中国机遇"？因供给侧结构性改革而生的这些命题，无疑会成为今年中国两会上的共同关注。当前和今后一个时期，中国经济发展面临的问题，供给和需求两侧都有，但矛盾的主要方面在供给侧。一些行业产能过剩，"大路货"积压，但是，大量关键装备、核心技术、高端产品却还依赖进口；一些有大量购买力支撑的消费需求在国内得不到有效供给，很多消费者将大把钞票花在出境购物、"海淘"购物上，甚至连电饭煲、马桶盖都要到国外抢购。

供给侧结构性改革就是要"对症下药"，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率。

中国实施的供给侧结构性改革，格外突出"结构性"着眼，与西方经济学的供给学派有着本质区别。

首先，供给学派主张供给会自动创造需求，认为供求在市场中可以自动达到均衡，主张减税以实现藏富于民、藏富于企业，但反对政府干预经济、反对产业政策。这与中国强调更好发挥政府作用、"产业政策要准"根本不同。

其次，中国并不拒绝需求侧管理，依然强调"适度扩大总需求"，这也与"重视供给管理，忽略需求管理"的西方供给学派迥异。

备受称道的是，中国同时实施相互配合的五大政策支柱--宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底，这将为推进供给侧结构性改革营造更好的环境和条件。中国坚定的改革意志也是备受瞩目。目前，中国正在坚定不移减少过剩产能，以期腾出宝贵的实物资源、信贷资源和市场空间，实现经济发展质量和效益的整体提升。（来源：人民日报）