《福布斯》杂志年度世界富豪榜公布（图）

哈通社阿斯塔纳3月4日电 据路透社报道，《福布斯》杂志近日公布年度世界富豪榜，比尔·盖茨以750亿美元资产蝉联榜首，但其资产较去年相比缩水42亿美元。



Zara母公司Inditex SA 的西班牙创始人阿曼西奥·奥尔特加(Amancio Ortega)以670亿美元排名次席。



第3名：伯克希尔哈撒韦董事会主席沃伦·巴菲特，净资产从一年的727亿美元缩水至608亿美元。



第4名：资产为500亿美元的墨西哥电信巨头卡洛斯·斯利姆(Carlos Slim)。去年的资产为771亿美元。



第5名：亚马逊首席执行官杰弗里·贝索斯(Jeff Bezos)，资产为452亿美元。这是贝索斯首次跻身进富豪榜前十。



第6名：社交网站Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)，资产为446亿美元。这也是扎克伯格首次跻身进富豪榜前十。



第7名：甲骨文执行董事长拉里·埃里森，资产从去年的543亿美元缩水至436亿美元。



第8名：布隆伯格新闻公司创始人、前纽约市长迈克尔·布隆伯格，资产为400亿美元。



能源大王大卫·科赫(David Koch)和查尔斯·科赫(Charles Koch)兄弟并列第九，资产为396亿美元。（2013年12月9日，大卫·科赫参加纽约经济俱乐部的午餐会。）



第11名：欧莱雅集团女继承人贝当古（Liliane Bettencourt），资产为361亿美元。



第12名：谷歌联合创始人暨重组创立的母公司Alphabet执行长佩奇(Larry Page)，资产为352亿美元。



第13名：谷歌联合创始人布林(Sergey Brin)，资产为344亿美元。



第14名：奢侈品集团LVMH执行长阿诺特(Bernard Arnault)，资产为340亿美元。



（由左至右）吉姆·沃尔顿、 爱丽丝·沃尔顿、罗布森·沃尔顿分别排名第15、第16及第17名，资产分别为336亿美元、323亿美元及319亿美元。



第18名：万达集团董事长王健林，资产为287亿美元。



第20名：香港首富李嘉诚，资产为271亿美元。