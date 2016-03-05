土耳其警方突击搜查反对派报纸引发抗议

哈通社阿斯塔纳3月5日电 据BBC报道，土耳其法庭颁令要求该国反对派报纸《时代报》（Zaman）须收归政府管控之后几小时，土耳其警方突击搜查该报社。

当地时间周五（3月5日）晚上，伊斯坦布尔警方进入报社大楼，并对聚集在报社外的抗议者施放催泪气体。

《时代报》被认为与身在美国的宗教意见领袖法图兰•葛兰（Fethullah Gulen）发起的"志愿服务运动"（Hizmet movement）有密切关联。

土耳其指该运动是"恐怖主义"组织活动，意在颠覆总统雷杰普•埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）的政府。

葛兰过去曾是总统埃尔多安的同盟，但后来两人决裂。

"志愿服务运动"的许多支持者已经被捕。

安卡拉政府对待新闻记者的方式越来越受到国际间的批评。

"民主的终结"



数以百计的抗议者聚集在报纸大楼外反对政府接管反对派报纸

土耳其法庭在周五颁令，发行量巨大的《时报代》应该由政府部门管理，但并没有就原因作任何解释。

之后，数以百计的《时代报》支持者聚集在该报社办公室外面，抗议政府接管的命令。其中一名抗议者手持的标语写道："我们要为新闻自由而抗争。"

警方动用水炮和催泪气体驱散抗议者。

《时代报》记者艾姆雷•桑詹（Emre Soncan）在社交网站推特（Twitter）上写道："土耳其政府将这个国家仅存的批评声音之一《时代报》充公......这是民主的终结......"

他的同事阿卜拉拉•阿亚森（Abdullah Ayasun）则在推特上写道："一队防暴警察进入了《时报报》报社。他们把我赶了出来。"

较早前，《时代报》指，土耳其正在经历"新闻自由意义上最漆黑黯淡的日子"。



防暴警察进入《时代报》办公室大楼内

美国国务院形容，此次政府接管是"土耳其政府一系列令人不安的司法行为中最新的一次行动"。

针对《时代报》的这一行动发生前几天，土耳其宪法法院下令释放了此前被扣留的两名土耳其记者，他们被控泄漏国家机密。

两名记者詹•邓达尔（Can Dundar）和埃尔当•古尔（Erdem Gul）来自《共和国报》（Cumhuriyet），去年11月因为报导土耳其政府试图向叙利亚伊斯兰主义者运送武器而被拘留。

两人将于3月25日出庭受审，他们仍然面临终身监禁的可能。

去年，两家报纸和两个电视台也因被指与"志愿服务运动"有关而被勒令收归政府管理。



土耳其的新闻自由

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在无国界记者（Reporters Without Borders）发表的2015年全球新闻自由指数（World Press Freedom Index）中，土耳其在180个国家当中排在第149位

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土耳其的传媒机构表示，目前有超过30名记者被监禁，当中大多数为库尔德裔

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土耳其政府则指，该国拥有世界上最自由的新闻业之一