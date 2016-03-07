哈通社阿斯塔纳3月7日电 据德国之声报道，碉堡、坦克、监听站，马丁·罗默尔斯用了十年时间拍摄了这组"冷战遗物"照片，目前正在柏林展出。

从二战结束到1989年柏林墙倒塌的几十年里东西方关系紧绷，虽然没有爆发大规模流血冲突，但是战争的阴云一直笼罩在人们的心头。

东西方阵营都试图通过建立大量的碉堡、导弹部署以及监听站来在潜在的冲突中保护自己，当时的口号就是扩军备战。在联邦德国、民主德国、苏联、波罗的海国家以及西欧，到处都在兴建地下工事以备战时之需。

为了拍摄这些冷战遗物，从1998年到2009年间，马丁·罗默尔斯走遍了十几个国家，最终编成了这套由73张照片组成的影集。一些照片正在柏林的德国历史博物馆里展出。

罗默尔斯的作品并不是历史照片，冷战结束双方军队撤走之后，他走遍了所有地区。尤其是对那些慢慢消失，逐渐与自然融为一体的冷战遗留物充满了浓厚的兴趣。

在不久前的慕尼黑国际安全会议上，俄罗斯总理梅德韦杰夫说到了"新冷战"。作为摄影师虽然罗默尔斯并不认同这种看法，但是他的照片却在扮演着某种角色，他不想成为一名政治积极分子，而是希望通过这些照片来向人们展示，战争对于人类和家园来说意味着什么。









