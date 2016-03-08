哈驻华大使：我们一直高度关注中国的“十三五”规划

一年一度的中国"两会"正在北京召开,"十三五"、"一带一路" 亚投行等重要议题引发各国驻华使节热议 哈萨克斯坦作为"丝绸之路经济带"沿线国家,对"两会"关于推进落实"十三五"发展规划和加强"一带一路"建设等议题尤为关注。日前,哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫在接受新华网专访时表示, 我们一直高度关注中国的"十三五"规划，它是中国实现全面建成小康社会宏伟目标的保证。

新华网：一年一度的"两会"是把握中国发展脉动的一个重要窗口。请问您最关注"两会"上的哪些议题？为什么？

努雷舍夫：中国正在努力实现"中国梦"的征程中。为实现这一理想，在习近平席习的领导下，中国政府采取的许多坚决果断的措施，吸引着国际社会的广泛关注。

作为中国的友好邻邦和全面战略伙伴，哈萨克斯坦密切关注着中国的繁荣发展。为了实现经济的持续增长，哈萨克斯坦也面临经济结构转变，由原料导向向产业创新过渡的重要任务。因此，我们一直都高度关注着中国在"十三五"规划中提出的有关经济社会发展的问题。

现阶段，全球经济危机消极影响依然存在，中共中央领导的循序渐进的各项改革和更加严格的党纪建设，将推动中国梦的实现和中华民族的伟大复兴。

新华网：2016年是"十三五"规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。您认为"十三五"规划对于中国经济发展和世界经济复苏有什么意义？十三五规划为中哈两国深化合作带来了哪些机遇？

努雷舍夫：作为世界大国，中国的发展影响全球的经济形势。目前，中国对世界经济增长的贡献非常大，因此国际社会一直密切关注着中国的经济社会发展。

特别是当下，金融危机的消极影响、地区动荡、能源和金属价格下跌等因素都在制约世界经济的发展。

中国政府制定了国家经济社会发展的宏大目标，要在2020年之前实现加快经济发展模式转变和经济结构重组、提升经济增长质量、提高创新与消费对经济的刺激作用等目标，这些无疑将促进中国人民生活水平的提高，保障全面建成小康社会这一宏伟目标的实现。

哈萨克斯坦是中国亲密的邻居和可靠的伙伴。我们已经准备好根据中国市场的需求调整对外贸易和经济发展的优先方向。目前，我们正在讨论关于哈萨克斯坦有机农产品向中国出口的相关事宜。首批农产品包括小麦、面粉、蜂蜜、植物油和牛羊肉。在该项目实施过程中，两国还将启动农产品加工等合作项目。此外，两国在产能合作、电子商务、创新等领域也有良好的发展前景。

新华网：亚投行于1月16日正式开业，您认为，亚投行的成立有哪些意义？作为亚投行的创始成员国，哈萨克斯坦加入亚投行的初衷是什么？

努雷舍夫：完善的基础设施是发展的基础。中国有句俗语说得非常贴切：要致富，先修路。哈萨克斯坦目前正在实施纳扎尔巴耶夫总统提出的国家基础设施发展规划--"光明之路"。规划涵盖了大规模能源、交通、社会等方面的基础设施建设。目前，哈萨克斯坦政府已经投入90亿美元以实现规划中的各项目标。该规划也吸引了包括亚投行在内的广泛的国际投资。

哈萨克斯坦从一开始就支持中方关于建立亚洲基础设施投资银行的倡议。哈萨克斯坦在亚投行的资本总额约7.3亿美元。借助于亚投行，我们能够为国内基础设施建设吸引到更多资金，这也会进一步促进"光明之路"和"丝绸之路经济带"这两个规划更好地对接。

新华网：习近平主席提出"一带一路"倡议至今已有3年了，您认为到目前为止，"一带一路"倡议取得了哪些成就？您如何看待这一倡议的发展前景？

努雷舍夫：不管是对中国还是对整个区域来说，"丝绸之路经济带"建设都是经济增长的重要保障。而这一倡议恰恰是习近平主席2013年9月对哈萨克斯坦进行国事访问时首次提出的。这不仅是哈中双边关系史上的重大事件，也是整个欧亚大陆交通基础设施一体化新阶段中的里程碑。

哈萨克斯坦是第一个对这一倡议表示支持的国家。纳扎尔巴耶夫总统提议将"丝绸之路经济带"建设与哈萨克斯坦的"光明大道"规划进行对接。未来还将成立工作组以加强两国战略的对接和协作。我相信两个规划的对接不仅会给哈中两国，更会给整个区域带来红利。

两个规划对接的另一个成功案例是产能合作。中哈两国已就一份包含52项计划、总价值达240亿美元的合作清单达成一致。这份清单涉及石化、机械、电力、基础设施、制造业、工业、冶金和农工综合产业园区等多个领域。

此外，哈中双方还签订了2015-2020跨界合作协议，正在商讨创建区域合作论坛的相关问题。

新华网：您如何评价中哈两国双边交往在过去一年取得的成就，2016年您对两国合作有哪些展望？能否请您介绍一下,今年中哈两国有哪些值得关注的重大交流活动和合作项目？

努雷舍夫：2015是哈中双边关系发展成果最为丰硕的一年。过去一年，习近平主席访问了哈萨克斯坦，纳扎尔巴耶夫总统也对中国进行了国事访问，并观摩了抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式。另外，哈萨克斯坦总理马西莫夫去年也两次来到中国，出席了3月份的博鳌亚洲论坛、12月份的上合组织政府首脑会议。

我相信，2016年哈中全面战略伙伴关系发展也将硕果累累。应习近平主席邀请，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫将参加今年9月初在杭州举行的G20峰会。我们认为，邀请哈萨克斯坦总统参加这样的峰会是两国合作处在最高水平的体现。此外，今年哈中双方还有一系列政府首脑会晤和党际交流的相关安排。其间，哈中两国在2017年共同庆祝建交25周年将成为这些交流活动的重点议题。

同时，两国各企业、各机构之间也在积极地开展各类互动合作。

新华网：阿斯塔纳成功获得2017年世博会的主办权，中国已确认参展。近年来，随着中哈两国交往的日益密切，中国老百姓越来越期待能够去哈萨克斯坦旅游。请问大使先生，哈萨克斯坦届时将为来自中国的游客们提供哪些便利？

努雷舍夫：2017年世博会是在中亚地区首次举行的全球性大规模展会活动。此次世博会的主题是"未来能源"，展会将重点聚焦绿色能源的创新发展。据初步统计，本届博览会将有100多个国家和15个国际组织的代表参加，预计参观总人数将达到500万人。

在双边关系紧密发展、地理位置临近等便捷条件的推动下，我们期待更多中国游客前往阿斯塔纳参加展览。阿斯塔纳处处体现着哈萨克人民热情好客的优良传统。世博会观众将享受到全面、高品质和多形式的服务。除住宿外，酒店还将为各项商务活动和大量其他活动提供服务。2015年哈中两国签署了关于便利中国公民赴哈萨克斯坦团队旅游的备忘录，中国已将哈萨克斯坦列为中国公民出境旅游目的地之一。

根据两国领导人达成的共识，2017年被确定为哈萨克斯坦中国旅游年。目前两国的旅游公司正在加紧设计有吸引力的旅游线路，中国游客不仅将有机会去哈萨克斯坦的各大城市观光，还可以去著名的拜科努尔卫星发射场看一看。

哈萨克斯坦在生态游、疗养游、教育游、学术游、高山滑雪游等特色旅游方面拥有巨大潜力。哈萨克斯坦有11个国家公园，118个自然保护区和27000处名胜古迹，其中有3处被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。我相信，中国朋友们一定会对去哈萨克斯坦旅游充满兴趣。

毫无疑问，举办2017年世博会不仅对哈萨克斯坦而言是一次美好而有趣的经验，同时对扩大哈中两国旅游业合作、增进两国人民相互了解、加深哈中战略伙伴关系也具有重。