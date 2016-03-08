中国外长：中国同哈萨克斯坦开创了机制化产能合作的新模式

哈通社北京3月8日电 中国十二届全国人大四次会议8日在北京举行记者会，邀请外交部部长王毅就中国政策和对外关系回答记者提问。

当回答《中国日报》记者"一带一路"取得了哪些进展的提问时，王毅说, "一带一路"倡议提出以来，已经取得显著进展。

一是参与伙伴越来越多。目前已经有70多个国家和国际组织表达了合作意愿，30多个国家同中国签署了共建"一带一路"合作协议。

二是金融支撑基本就位。中方发起的亚洲基础设施投资银行已经开业运营，丝路基金的首批投资项目也已正式启动。

三是互联互通网络逐渐成形。以中巴、中蒙俄等经济走廊建设为标志，基础设施、金融、人文等领域取得一批重要早期收获。中欧班列贯通欧亚，匈塞铁路、雅万高铁开工建设，中老、中泰铁路等泛亚铁路网建设迈出重要步伐。



四是产能合作全面推进。我们同近20个国家开展了机制化产能合作，开创了中国-哈萨克斯坦合作新模式，一大批重点项目已在各国落地生根。

"一带一路"倡议是中国的，但机遇是世界的。提出这一倡议，顺应了亚欧大陆要发展、要合作的普遍呼声，标志着中国从一个国际体系的参与者快速转向公共产品的提供者。"一带一路"秉持共商、共建、共享原则，奉行的不是"门罗主义"，更不是扩张主义，而是开放主义。"一带一路"带给未来世界的，一定是一幅亚欧大陆共同发展繁荣的新的历史画卷。（编译：金桥）