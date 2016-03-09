莎娃药检未过关 知名品牌纷纷暂停赞助

在网球明星莎拉波娃承认自己没能通过澳网药物检查之后，作为其赞助商的世界知名品牌纷纷和她拉开距离。

美国体育用品生产商耐克（Nike）暂时终止了和她的关系，瑞士名表豪雅（Tag Heuer）也决定切断联系。

耐克说，莎拉波娃承认自己在1月份的澳网药检中对一项违禁药物呈阳性反应，他们对此感到"悲伤和惊讶"。

莎拉波娃此前承认，自从2006年她就一直在医生建议下服用米屈肼（meldonium）。

莎拉波娃是世界上收入最高的女子网球运动员，去年的收入达3000万美元。

除耐克和豪雅之外，德国汽车制造商保时捷（Porsche）也决定推迟计划中的与莎拉波娃的合作，直到情况明朗化。

独立运动专家凯瑞（Nigel Currie）发表评论说，如果是在5年前，知名品牌不会如此迅速地做出回应，但是在目前的现代化的社交媒体环境中，他们必须迅速行动。

他说，这些知名品牌对自己的形象极为注意，达到了偏执的程度，因为一点点的形象风险就可能令他们急速衰落。



莎拉波娃是德国汽车保时捷的形象大使

耐克豪雅保时捷

莎拉波娃在11岁的时候就开始同耐克签约。

耐克表示，他们将在有关调查进行过程中暂停同莎拉波娃的关系，但是会密切关注事态的发展。

莎拉波娃同豪雅的合同在去年年底到期，双方正在商谈续约问题。

但是豪雅做出最新决定，终止谈判，不再续约。

保时捷曾在2014年任命莎拉波娃为形象大使，使她成为这家汽车制造商的第一位女性形象大使。

莎拉波娃当时同保时捷签订了一项为期3年的合同，将在今年年底到期。

保时捷发表声明说，"我们对莎拉波娃刚刚宣布的消息感到悲伤。在得到能够分析的进一步消息之前，我们决定推迟计划进一步的活动。"（来源:BBC）