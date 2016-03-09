中国外交部部长王毅：我们开创了中国-哈萨克斯坦合作新模式

哈通社阿斯塔纳3月9日电 据中国外交部消息，8日，中国外交部部长王毅在中国第十二届全国人大四次会议举行的记者会上回答记者有关"一带一路"的提问时表示，"一带一路"倡议提出以来已经取得了显著进展，开创了中国-哈萨克斯坦合作新模式。

消息称，中国"一带一路"倡议提出后取得的显著进展包括四个方面：



一是参与的伙伴越来越多，目前已经有７０多个国家和国际组织表达了合作的意愿。３０多个国家同我们签署了共建"一带一路"合作协议。



二是金融支撑基本到位。中方发起的亚投行已经开业运营，丝路基金首批投资项目已经正式启动。



三是互联互通网络逐渐成形。以中巴、中蒙俄等经济走廊建设为标志，基础设施、金融、人文等领域取得了一批重要早期收获。中欧班列贯通欧

亚，匈塞铁路、雅万高铁开工建设，中老、中泰等泛亚铁路网建设也迈开重要步伐。



四是产能合作全面推进。我们同近２０个国家开展了机制化产能合作，开创了中国－哈萨克斯坦合作新模式，一大批重点项目已在各国落地生根。



王毅提到，"一带一路"秉持共商、共建、共享原则，将为世界带来一幅亚欧大陆共同发展繁荣的新的历史画卷。