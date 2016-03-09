驻华大使努雷舍夫参观考察中国华为技术有限公司总部

哈通社北京-深圳3月9日电 哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫3月7日参观考察位于中国深圳市的华为技术有限公司总部，与负责华为全球政府事务和企业沟通的副总裁林睿琦进行会谈，就进一步加强哈中信息通信领域合作交换意见。

期间，努雷舍夫大使体验了4G、5G、移动网络、16K高清视频、数字家庭、‘智慧城市'、‘安全城市'等领先的ICT技术和解决方案，并表示华为的领先技术让人信服，愿支持其在哈萨克斯坦市场取得更大的发展。

努雷舍夫表示，华为在哈萨克斯坦与运营商及公共部门取得了重要的合作成果。今天看到的多项领先技术方案对哈萨克斯坦的ICT产业很有价值，希望借助华为在全球的丰富经验，与华为构建更广泛的合作，尤其在哈萨克斯坦"2020信息计划"和2017阿斯塔纳世博会等方面开展更多合作。哈方愿意为华为在当地取得更大发展提供全力支持。

林睿琦表示，华为在哈萨克斯坦开展业务已经有17年的历史，目前是哈萨克斯坦最大的通信设备供应商，一直致力于为哈国消费者提供更先进、更便捷的通信技术和服务。华为愿与哈方密切配合，继续为哈萨克斯坦的"2020信息计划"和各项国家战略提供通信和信息支持，为哈萨克斯坦普及宽带通信做出贡献。

林睿琦表示，华为将与哈方密切配合，积极参与2017阿斯塔纳世博会和"一带一路"建设，致力于进一步扩大与哈萨克斯坦本土企业的创新合作。（编译：金桥）