纳扎尔巴耶夫：相信在不久的将来 哈萨克斯坦的学者与运动员将举世闻名

哈通社阿斯塔纳3月10日电 据总统府新闻局消息，3月10日，纳扎尔巴耶夫总统在阿克托别出席了主题为《青春！毅力！劳动！》的共和国青年论坛。

来自全国各地的3000多名优秀青年代表，参加了此次论坛。在论坛上，组织方宣布正式启动名为"繁荣吧祖国！"的大型马拉松接力活动。

纳扎尔巴耶夫总统强调，此次青年论坛集中了全国最为优秀的青年人群。

"21世纪，不仅仅是充满了危机与挑战的时代，也是属于那些年轻的、充满活力和进取之心的人的时代。如今的哈萨克斯坦，四分之一的人口由你们--青年人构成。大家对知识的热爱，对外语学习的热诚，以及创新性的思维，令我感到十分的高兴。诸位当中，已经有不少人通过自己的学识，开始为祖国贡献自己的力量了。我相信，在不久的将来，哈萨克斯坦的科学家、医生、工程师、艺术家和运动员们，将举世闻名。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统表示，国家为年轻人的发展创造了所有必要的条件，青年学子们要把握这些机会和条件，努力充实自己，实现人生的梦想，并通过自己的知识为社会人民造福。

纳扎尔巴耶夫还强调，近几年来，我国在全国范围内兴修道路、发展工业、建立了许多创新型的企业，在多个地区开展的植树造林工程同样取得了显著地效果。他还提到了即将开幕的大运会和2017年世博会，号召我国年轻人踊跃参与这些活动。

"所有的这些，都是为了诸位，以及诸位的未来而开展的。我相信，你们会用自己优异的成绩、丰富的知识、强健的体魄和热诚的爱国主义精神回馈祖国。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫还寄语全体哈萨克斯坦青年。他说："你们--是国家的未来。你们和我们都有着伟大的梦想和目标，而只有奋斗才能实现梦想。要将哈萨克斯坦建设成为21世纪的强国，并实现每一个人的个人梦想，唯有依靠所有人，尤其是年轻人齐心协力、众志成城的努力奋斗。我相信，诸位不会令我失望。"（编译：塔尔）



