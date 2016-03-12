哈通社阿斯塔纳3月12日电 据俄罗斯卫星网消息，吉尼斯世界纪录大全3月11日正式宣布目前全球最年长的男性为112岁的以色列居民伊斯拉尔•克里斯塔尔（Yisrael Kristal），他曾在二战时期被关押在奥斯威辛集中营。

吉尼斯世界纪录大全网站发布消息称："吉尼斯世界纪录大全今天将确定，来自以色列海法的伊斯拉尔•克里斯塔尔先生目前为全球最年长的在世男性。截至2016年3月11日他的年龄为112岁零178天，因此获得该称号。"

克里斯塔尔生于当时属于俄罗斯帝国的波兰，他在二战期间被关押在不同的集中营，其中包括奥斯威辛集中营。当集中营被解放时他的体重只有37公斤。

克里斯塔尔在以色列北部城市海法的家中获得证书时说："我不知道长寿的秘密。我相信这都是上苍安排好的，我们永远也不知道为什么是这样。有比我更聪明、强壮和英俊的人，他们都已经去世了。"

他说："剩下的就是在有可能的情况下继续劳动。"

吉尼斯纪录：目前全球最年长的男性为奥斯威辛集中营生还者

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