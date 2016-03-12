中国正在不断加强同他国的教育合作

哈通社阿斯塔纳3月12日电 越南学生黄贵去年到中国的云南师范大学攻读国际贸易专业，因为汉语水平考试成绩良好，学校为他减免了一半学费。对于未来职业规划，黄贵说自己毕业后会从事越中贸易。

随着中国"一带一路"倡议与越南"两廊一圈"规划的对接，中越两国在教育培训领域的交流合作不断扩大。据统计，每年约有1.3万越南人到中国深造。

黄贵的故事是中国外交促进国际教育合作的一个缩影。近年来，中国外交的成绩单颇为亮眼，也催生了教育合作领域的累累硕果。

2015年9月，中国国家主席习近平对美国进行国事访问时，宣布中方未来3年将资助中美两国共5万名留学生到对方国家学习，美方宣布将"十万强"计划从美大学延伸至美中小学，争取到2020年实现100万名美国学生学习中文的目标。

双方支持大学智库合作，每年举办中美大学智库论坛，在两国大学和教育机构间加强合作并推动公共外交项目。

2015年6月，中国国务院总理李克强访问法国期间，中法两国决定启动"中法千人实习生计划"商谈与落实工作。11月，双方签署有关协议，宣布将各自接收1000名来自对方国家的实习人员。

2014年6月，李克强总理访问英国期间，宣布中方今后5年将向英派遣1万名公派留学生，教育部已将此列入工作计划......

相关统计数据显示，1995年，中国中外合作办学机构只有71个。截至去年12月，中国的中外合作办学机构和项目达到2371家。

目前，各级各类中外合作办学在校生总数约为56万人，其中高等教育阶段在校生约46万人。（来源：人民日报）