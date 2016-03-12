美媒专访奥巴马：衰落的中国比崛起的中国更可怕

美国《大西洋月刊》2016年4月刊刊登了记者杰弗里•戈德堡（Jeffrey Goldberg）对美国总统奥巴马的专访，这位美国历史上首位黑人总统讲述了过去7年他引领美国在世界事务中所扮演的角色时面临的艰难抉择。

在这篇长报道中，奥巴马谈及俄罗斯总统普京，赞其彬彬有礼，非常坦率。而被问及什么国家将会在未来数十年内成为美国最大的挑战时，奥巴马毫不含糊地给出了他的答案：中国。

谈普京：他不会像其他人一样让我等上两个小时

当《大西洋月刊》的记者表示，通常的看法认为，普京看起来粗鲁、凶狠，读者们会希望看到奥巴马对俄罗斯总统普京大肆指责，奥巴马冷静回应称"是的，这是他们想要的"。随后，奥巴马出乎意料地赞扬起这位美国的老对手："事实上，在我们的每次会面中，普京都表现的彬彬有礼，非常坦率。我们的会面是有效率、有条理的。他不会像其他人一样让我等上两个小时。"



2015年11月，奥巴马与普京在土耳其安塔利亚G20峰会正式开始前会谈

奥巴马还表示，普京认为俄美关系比美国人认为的要重要。奥巴马补充称，"他一直都希望与我们合作，以便看起来像我们的伙伴，毕竟他没有那么愚蠢。他知道，总体来讲俄罗斯的国际地位大幅下滑。"

在谈及导致美俄关系迅速恶化的乌克兰问题时，奥巴马的理论很简单：乌克兰问题是俄罗斯的核心利益，而非美国的，所以俄罗斯人会在这个问题的发展过程中占有主导地位。随后他补充道，尽管无论华盛顿采取何种举动，俄罗斯随时都有可能对乌克兰采取军事行动，但美国并不准备因此发动全面战争。2014年克里米亚并入俄罗斯后，美国及其欧洲盟友对多名俄罗斯官员实施制裁，之后制裁蔓延至整个俄罗斯经济部门，使俄罗斯的复兴面临更严峻挑战。

对于未来俄罗斯可能给美国带来的威胁，奥巴马指出："俄罗斯面临着人口和经济结构等问题，这需要整整一代人的努力来克服。普京当下所走的道路并不能帮助俄罗斯克服这些挑战。"奥巴马随后警告称，"但是，在这样的情况下，利用武力来展示强大的诱惑力是很强大的，这也是普京的倾向。因此，我不能低估了危险。"奥巴马寄语即将选出的下一届美国领导人称，"你要知道，外交人员、技术专家和公务人员的观念将有助于保持美国的安全，尽管许多人认为这是无稽之谈，但确确实实是这样的。"

谈中国：衰落的中国比崛起的中国更可怕

当《大西洋月刊》记者杰弗里•戈德堡问道，什么国家将会在未来数十年内成为美国最大的挑战？奥巴马毫不含糊地给出了他的答案：中国。

奥巴马说道，尽管许多美国人希望他们的总统有能力对抗中国，但是，"我很明确地表示，我们更应该惧怕一个衰落的、受威胁的中国，而非一个崛起的中国"。

"在传统大国关系中，我相信美国和中国的双边关系将是最为重要的。"奥巴马补充说，"如果我们正确行动，中国也坚持和平发展，那么美国就会有一个持续发展的伙伴，与我们一起承担维护国际秩序的重担和责任。如果中国失败，如果未来中国的发展无法满足其人口需求进而滋生民族主义，如果中国感到不知所措而无法承担起构建国际秩序的责任，如果中国仅仅着眼于地区局势和影响力，那么我们将不仅要考虑未来与中国发生冲突的可能性，更应知道，我们自身也将面临更多的困难与挑战。"

在谈及美国的亚洲战略时，奥巴马表示，多年来，"亚洲支点"一直在他的外交政策中具有最高优先级。他认为，美国经济的未来在亚洲，中国的崛起给美国带来的挑战需要持续的关注。报道称，自上任初期，奥巴马就注重推动"重返亚洲"战略。在过去数年，美国希望尽一切努力吸引亚洲国家走上美国所引领的轨道。2011年开始逐渐对外开放的东南亚国家缅甸意外地成为奥巴马施行亚洲战略的首个良机。（来源：中国媒体）