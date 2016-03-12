希拉里为误赞里根夫人对抗艾滋病而道歉

哈通社阿斯塔纳3月12日点 据外媒消息,2016美国总统大选民主党候选人参选者希拉里•克林顿因赞扬几天前过世的前第一夫人南希•里根与抗击艾滋病所做的努力而道歉。

批评人士认为，也是美国前第一夫人的希拉里忽略了南希的丈夫、前总统里根曾经多年不理会日益严重的艾滋病危机。

希拉里周五（3月11日）在加州出席南希•里根葬礼时对MSNBC说："由于总统先生和里根夫人，特别是里根夫人，我们开始了一场全国性对话，而之前无人愿意谈论艾滋病这个话题"。

这一评语引发在抗击艾滋病最前线的一些人士的猛烈批评。

艾滋病在里根总统执政的1980年代首次被发现。批评人士指责里根当时对疫情的忽略。

发表相关言论数小时后，希拉里在其推特帐号上发表更正说："里根夫人大力提倡干细胞的研究以及寻找阿尔茨海默氏症治愈方式，在他们对HIV、艾滋病的纪录上，我说错了，因此，我道歉"。

1985年9月，里根总统首次公开提及艾滋病-他在一次新闻发布会上被问到，这一起初被认为仅影响同性恋男性、被称为"同性恋癌"和"同性恋瘟疫"的研究需要资金。

关注艾滋病课题的记者兰迪•席尔兹在他的著作《世界的哭泣》（And the Band Played On）中说："里根政权官员忽视政府科学家的呼声，没有在艾滋病蔓延全美之前为其研究分配足够的资金"。

他还写道，里根是使艾滋病肆虐全美的人，一个遭遇挑战时将政治放在美国人民健康之上的政府的领袖。

席尔兹在1994年因艾滋病有关的并发症去世。