墨尔本市中心两百多人引发火拼暴乱 抢劫华人手机钱包

哈通社阿斯塔纳3月13日电 据中新社消息，澳大利亚墨尔本12日晚10点左右，两伙手持武器的帮派分子突然涌入联邦广场开始暴力斗殴，引发了大规模暴乱。警方13日呼吁市民注意人身安全，尽量减少夜间的外出。

据悉，暴乱由约200名"埃佩克斯"(音译)帮派成员和"23岛民"青年帮之间在当晚7点50左右开始的殴斗引发，警察曾试图用胡椒喷雾驱散帮派成员，但随后两伙人便转移到史旺斯顿街，冲入一家咖啡店并相互投掷桌椅。



咖啡店里的顾客大多在黑帮进来时逃出咖啡厅，剩余的被吓得躲进咖啡桌下。随后"埃佩克斯"帮成员还拦停了史旺斯顿街的电车，并蜂拥在一辆警车周围，高喊着"警察们去死"。



这场暴乱殃及了很多无辜的路人，他们中有被胡椒喷雾洒到的，而更多的是被割伤和擦伤。据维多利亚州救护中心的发言人说，"我们在现场已经对很多伤者包扎救护，还有很多人被送往医院接受进一步治疗。"



据悉，"埃佩克斯"帮主要由一伙青少年罪犯组成，因墨尔本东南郊区一系列暴力窃车而臭名昭著。今年年初，其中1名年轻的成员还曾扬言要走进墨尔本警察局枪杀一名警官。



据当地媒体报道，墨尔本警察局早已洞悉当晚可能发生暴乱，帮派成员在当天下午就在社交软件"快照"上传计划使用武器的照片，包括棒球棍、砍刀、榔头等暴力物品，其中一名成员还在社交媒体上表示，"要让蒙巴节燃起火光"。



华裔群体在这次暴乱中也受到了波及。目击者说，在暴乱发生时，有20余名帮派分子猛追几个华人女生，并且在超市附近抢劫华人的手机、钱包等物品。当事人在微信朋友圈中称她在伊丽莎白街的交口处遇见了打劫者，并被其拉扯。



13日上午，当地警方发布公告称，他们还在继续调查暴乱斗殴事件，及因这一事件衍生的4起抢劫案和一起袭击案。警方称"已经有很多人因为各种罪行被拘捕，更多情况我们还在进一步的核实与调查之中。"