新华社和塔斯社与上合组织签署合作协议

哈通社阿斯塔纳3月14日电 据上合组织秘书处消息，11日，新华社、塔斯社等两个大型国际通讯社与上合组织签署合作协议。上海合作组织成员国、观察员国和对话伙伴国等驻华使馆高级外交官、媒体代表约100多人出席签字仪式。

消息称，新华社社长蔡名照和塔斯社社长米哈伊洛夫到访上合组织秘书处，与该组织签署合作协议。

新华社社长蔡名照表示：“15年来，上合组织严格秉持‘上海精神’，取得丰硕成果。一直以来，我们始终关注上合组织的活动与运作。新华社高度评价今天同秘书处签署的合作协议，这将有助于我们把上合组织的合作提升到新的水平。”

塔斯社社长米哈伊洛夫指出：“塔斯社同上合组织具有多年的友谊，相互合作十分紧密并富有成果。我们深信，在新闻领域的合作将为上合组织的新闻报道做出特别贡献，也有助于上合组织塔什干峰会各项筹备工作。”

阿利莫夫强调：“在本组织成立15周年之际，尤其是在我们筹备上合组织塔什干周年峰会期间，今天的活动具有十分重要的象征意义。”

阿利莫夫指出，该协议是为了加强对上合组织活动的充分报道，展现本组织工作的多样性。“新华社和塔斯社拥有广阔的新闻传播网络，涵盖了世界主要语种。我们深信，凭借上述资源，世界上哪怕是最偏远的角落也能够听到上合组织的声音，社会的各个层面都能客观地了解上合组织所做工作。” 他说。

据悉，上合组织秘书处今后将于每年春初举办上合新闻工作日活动。







