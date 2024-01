朝鲜二号人物张成泽：死在高射机枪下的改革派

2013年底,朝鲜领导人金正恩(Kim Jong Un)的姑父张成泽(Jang Song-thaek)被带去位于平壤郊区的强军军事学院(Gang Gun Military Academy)。

成百上千名官员被召集到那里,观看张成泽在执政党劳动党(Workers' Party)行政部的两名副手遭处决的过程。这两人深得张成泽的信任。

据韩国国家情报院(National Intelligence Service)称,高射机枪将李龙河(Ri Ryong Ha)和张秀吉(Jang Su-gil)二人打成粉碎。之后,行刑人员用火焰喷射器将两人的尸体烧成了灰烬。

据韩国出版的一本新书称,普遍被视为朝鲜二号人物的张成泽在此期间晕倒了。这本书让外界得以窥视平壤政权难得一见的神秘内幕。

这本书叫《神权国家的女婿》(Son-in-Law of a Theocracy),作者罗钟一(Ra Jong-yil)是韩国国家情报院前副院长。该书是张成泽的一部传记,内容丰富。在他年轻的侄子2011年掌权以来开展的清洗中,张成泽是最有名的受害者。

张成泽2013年被判处叛国罪。韩国国家情报院称,张成泽被处决的地点和方式,均与他的两名副手相同。

该书称,尽管数十年来一直属于朝鲜的政治精英,但张成泽梦想着改革这个国家。

"张成泽被处决后,朝鲜实际上失去了唯一能帮助该国实行改革开放的人,"罗钟一最近接受采访时说。

罗钟一也是一名政治学教授,还曾担任韩国驻日本和英国大使。他不仅对已有的出版物进行了深入研究,还在韩国、日本和中国采访掌握消息的人士,包括位高权重的脱北者。这些脱北者要求匿名受访。

60年代中期,张成泽认识了朝鲜开国领袖金日成(Kim Il Sung)的一个女儿金敬姬(Kim Kyong Hee)。当时,两人都在金日成大学(Kim Il Sung University)就读。金敬姬喜欢上了身材高大、性格幽默、既会唱歌又能拉手风琴的张成泽。

为了把两人分开,金日成把张成泽转去了一所地方院校。但金敬姬每个周末都会乘坐自己的苏联产伏尔加(Volga)轿车去看望张成泽。

两人1972年结婚。自此,在内兄、朝鲜政权指定接班人金正日(Kim Jong Il)的扶植下,张成泽平步青云。

金正日2008年罹患中风并于2011年去世后,张成泽帮助年轻的侄子金正恩站稳脚跟,接下大权。与此同时,他也大举扩张自己的影响力和野心。

他从军方手中夺去了向中国出口煤炭的权利,并将这桩利润丰厚的生意交给了自己领导的行政部。他还清除异己,包括军队总参谋长李英浩(Ri Yong Ho)和朝鲜秘密警察机构国家安全部(Ministry of State Security)副部长禹东测(U Dong Chuk)。

罗钟一写道,张成泽扩大影响力的行动,似乎旨在推行中国实施的那种经济改革。但他低估了金正恩对这个想法的反对程度,这种改革会削弱金正恩的极权统治。

罗钟一称,导致张成泽下台的那些事件,不可能理清确切的先后顺序。但很显然,他的傲慢自大是其中一个因素。处在权力巅峰时,朝鲜媒体上的照片显示,他侄子讲话时,他靠在一侧的扶手上,像是一幅很厌烦的样子。

宣布处决张成泽的消息时,朝鲜称张成泽是"连狗都不如的人渣",背叛了金家,密谋以经济崩溃为借口推翻金正恩,自己以总理和"改革者"的身份统治朝鲜。

张成泽被控在关键岗位上安插自己的追随者,并从矿产出口中牟取暴利。他的公诉书中特意指出,金正恩被拥立为最高领导人时,张成泽只是"敷衍了事"地站起来鼓了鼓掌。

2013年,在听到对张成泽扩大权力的抱怨后,金正恩命令张成泽领导的行政部,放弃对一家养鱼场和一家炼乳厂的管理权。但忠于自己的"一号同志"(Comrade No. 1)张成泽的官员们,拒绝让那些前去执行金正恩命令的人入内。

对金正恩来说,这可能是压死骆驼的最后那根稻草。那时的金正恩依然缺乏自信,自己按理说应该独揽的领导权在受到任何挑战时,都极度敏感。与此同时,张成泽在秘密警察机构的政敌急不可耐地想抓捕他。

"没有迹象表明他有律师辩护,或是获准在庭审期间为自己辩护,"罗钟一说。"那不是审判,是谋杀。"(来源:纽约时报)