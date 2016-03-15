中国拍摄电视专题片批评美国人权状况

哈通社阿斯塔纳3月15日电 3月13日，中国中央电视台一套播放电视专题片《"人权卫士"的人权纪录》，通对美国及世界其他各国媒体的报道集成，呈现了美国当前的人权状况，并对此提出了批评。

电视专题片从多个方面列举了美国的种种人权问题：关押囚犯的监狱里，腐败、酷刑折磨和性虐待等丑闻不绝于耳；女性遭受职业歧视和性骚扰的情况屡见不鲜；美国15岁以上因伤致死的青少年中，1/4死于枪击事件；美国联邦调查局更是利用其特权，强迫互联网公司未经法庭批准向其提供用户信息，包括全部的网络浏览记录等。

中国官方表示，自上世纪70年代开始，美国国务院每年向国会提交所谓的"国别人权报告"，对其他国家的人权状况评头论足，而对自己国内严重的人权问题束手无策。无论从司法公正、政治权利、劳动权利、基本生活保障，一直到妇女儿童权利，在几乎所有人权问题上，号称"大熔炉"的美国都是双重标准。美国自诩为"人权卫士"，实际上只是在为自身的战略利益服务。

中国社会科学院美国研究所研究员姬虹指出："美国长期以来就是以这种领袖自居，有一种优越感，觉得自己无论从制度还是从状况来讲都是最好的。"

中国的这部电视专题片呼应了中方的一贯立场，即各国正视自身的种种问题，加强与其他国家真诚对话，方能切实推进国际人权事业的发展。（来源：人民日报）