超级富豪们的九种昂贵玩具（图）

哈通社阿斯塔纳3月15日电 超级富豪们可不只是努力工作，他们玩起来也是很拼命的。在该玩乐的时候，这些百万、亿万富翁们都很乐意掏出大笔的钱来买些超豪华的玩具。 从外形酷似虎鲸的潜艇，到30万美元一辆的坦克，以下是专为超级富豪们设计的九款超级贵的玩具。



我的第一台法拉利（My first Ferrari）

价格:2.4万美元

这些复古的法拉利非常适合刚刚崭露头角的收藏家。

图中这两台迷你版法拉利是其史上最珍贵的两个模型。它们使用电池供电，时速可达7英里（约11公里）。

其中一个模型是根据Testarossa车型而打造，车身采用了法拉利曾用过的红色，在最近的一次拍卖上，它拍出了2.4万美元的高价。



骑兵坦克（DTV Shredder）

价格：最高达12万美元

当滑板、越野摩托车和坦克三者结合为一体，你会得到什么？来看看骑兵坦克吧。

这一越野车的起步价是5000美元，但完全装备后的价格可高达12万美元。迪拜皇太子及其两个兄弟的骑兵坦克还拥有定制的航空发动机。



宾利欧陆GT Speed百年灵喷气机队特别版车型（Bentley GT vehicles）

价格：30万美元

这几台定制款GT是宾利史上跑得最快的车--当然价格也极其地昂贵。

这款定制车型全球仅限量七台，其设计灵感来源于百年灵的喷气机队。正如机队一样，这七台车的车身和车内也采用了百年灵标志性的黄色。百年灵特技飞行队还会为车主免费提供一次半小时的飞行体验。

Ripsaw EV2 奢华坦克车（The Ripsaw EV2 luxury supertank）

价格：30万美元

这辆奢华坦克车拥有鸥翼式车门，标配真皮座椅和GPS--尽管它甚至都不被允许开到街道上去。

Ripsaw EV2 奢华坦克车内配有iPhone充电器、杯座、空调和自动变速器。对于坐拥牧场或是需要征服沙丘的超级富豪买家来说，它简直是个完美的选择，它的时速可达80英里。不过，它每行驶2英里耗油就达1加仑。

Seabreacher潜艇

价格：50万美元

对于超级富豪们来说，这是独一无二的水上玩具。

Seabreacher潜艇的速度接近每小时60英里，还可以进行跳跃并做360度翻滚。它的外形分为海豚、虎鲸和鲨鱼三种。



定制的小型跑道

价格：50万美元

印第安纳波利斯、勒芒、摩纳哥赛道......世界上最有名的赛道现在都能被缩小了。

Slot Mods的电动赛道价格高达50万美元。这些手工打造的定制赛道耗时六个月完成，安装就需要六个小时。这些模型很注重细节，内有微型建筑、观众，甚至还包括了摄像人员。

鬣蜥两栖游艇(Iguana Yacht)

价格：50万美元

这个长达30英尺的游艇长了腿......而且还知道怎么利用它们。

这个名为鬣蜥游艇的两栖游艇能够把你从海上带到岸上。由橡胶和凯夫拉尔纤维制成的履带被叠进船体里，这就使游艇能在海上以每小时40英里的速度航行，然后还能在陆地上行走。

你还可以选择用24K镀金的装饰、富有异国情调的木制品和定制的真皮座椅来好好打扮这艘游艇。

复古列车

价格：500万美元

忘了私人飞机吧，虽然它节省了很多时间--亿万富翁更喜欢慢下来。

约翰•保罗•德约里尔（John Paul DeJoria）的复古列车建造于1927年，他为此花了几百万美元进行改造。列车被命名为Patron Tequilla Express，包括价值约50万美元的16世纪彩绘玻璃，以及价值50万美元的木雕，列车上甚至还有一个私人厨房。

要坐上这列漂亮的车去兜风可不便宜。一次从纽约到洛杉矶的旅行就需要你为此支付约10万美元。

阿斯托拉脱娃娃屋城堡（Astolat Castle）

价格：850万美元

这栋六层宅邸充斥着珍贵的艺术和豪华的家具。噢，我们在谈论的只是个娃娃屋吗?

即使六个人一起努力，也需要花上24小时才能够完成阿斯托拉脱城堡的组装。里面一共有一万个物件，其中包括墙上接了电源线的工作灯。算起来的话，城堡每平方英尺的价格超过2万美元，它也许很小--但它的价值是巨大的。（来源：界面）