土耳其学者联名请愿被捕 师生要求当局释放

哈通社阿斯塔纳3月16日电 据美国媒体报道，在土耳其首都星期日发生自杀炸弹袭击之后，埃尔多安总统说，那些支持库尔德反叛武装的记者和学者也应被视为"恐怖分子"。在此之前，一些学者联名呼吁土耳其政府与库尔德工人党恢复和谈。在埃尔多安发表上述那番话的同时，联名请愿的一名组织者正在出庭受审。

土耳其学术界人士在安卡拉的法院外声援他们的三位同事。

这三位学者被控宣传恐怖主义，理由是他们联名上书，呼吁政府结束在库尔德人聚居的土耳其东南部针对库尔德工人党的军事行动，并与库尔德工人党恢复和谈。

艾斯拉•蒙甘是联名请愿的组织者之一，她将面临最高三年监禁。法鲁克•比尔特克教授是其中的一名声援人士。

他说："我坚信学术自由，我永远会为之奋斗。如果没有学术自由，就没有进步、没有自由、没有文明。这届政府想要打压学术自由、言论自由。就目前的局势来看，土耳其没有和平可言。我从来没有见过像今天的土耳其所发生的那样的事。以前从未有过。这是第一次。"

蒙甘和她的两名同事在安卡拉星期天自杀爆炸发生一天之后被逮捕。土耳其政府把爆炸归咎于库尔德工人党。

土耳其总统埃尔多安之前已经把联名上书的学术界人士称为恐怖分子。他星期一更是要求把其所谓的同谋者纳入"恐怖分子"的范畴。

他说，虽然他们的头衔是议员、学者、作家和记者，但这改变不了他们是恐怖分子的事实。恐怖行为之所以成功，正是因为有了这些支持者和同谋者。

观察人士说，埃尔多安的言论针对的是那些联名请愿的学者，以及亲库尔德人的党派的议员。他们还表示，埃尔多安正在游说，试图取消议员的豁免权。

埃尔多安还向其西方盟友发出了信号。

他说："国内和国外的一些人正处于交叉路口。他们不站在我们一边，就是站在恐怖分子一边，没有中间道路。"

美国和欧盟谴责土耳其起诉学术界人士。

一名在旁听席上支持老师的学生说，她认为起诉是一种令人担忧的趋势。

她说："请愿是和平宣言。他们是为了土耳其的和平而联名上书，但是他们现在却在法庭上受审。我们对此感到非常遗憾。现在在土耳其，这种事每天都在发生，

每天都有人被捕。我们希望她能够获释。"

检察官提出对这三名学者判处监禁，总统也予以支持。观察人士担心，这些学者很可能最终会被判刑。