中国加速促进男女平等和妇女全面发展

哈通社阿斯塔纳3月15日电 女权也是人权的一部分。今年3月初开始实施的中国首部反家庭暴力法等与女性权利相关的话题，也在今年的两会上受到热议。

1954年，中国《宪法》把女性权利条款正式写进"公民的基本权利"当中，现行宪法更是对保护女性权利作出一系列规定，并由此制定了专门的妇女权益保障法。宪法和法律为女性确立了"独立而不可侵犯的地位或身份"，使她们获得了与男性一样的自由、平等和尊严。随着中国对于女性权利的重视程度不断提升，相关法律法规也在不断完善，中国正为促进男女平等和妇女全面发展加速行动。

女性参政议政情况，是衡量一个国家人文水平的重要指标。全国人大制度设立以来，女性获选人大代表的比例在不断提高。据统计，在这一届人大代表当中，女性占代表总数的23.4%，她们当中，有外交官、航天员和奥运会冠军，也有小学校长、农民工和作家等等。

两会期间，有一位受关注度非常高的女性叫傅莹，她是全国人大的第一位女发言人，曾任中国驻菲律宾、澳大利亚、英国等国大使，今年是她第四次担任全国人大新闻发言人。这次全国人大的新闻发布会上，傅莹表示，全国人大及其常委会要在反腐败的治本之道上积极发挥作用，今年将重点准备修订行政监察法。

权利日益受到保障的同时，中国的女性也在努力提高自身的各项素养。参加两会的女性代表们表示，中国领导人对于家风和家教的强调也为女性角色注入了更深的内涵。女性发挥自身优势，不仅能让家庭充满温馨和生机，还会为社会进步提供可贵的女性视角和努力。

中国的实践证明，推动妇女参加社会和经济活动，能有效提高妇女地位，也能极大提升社会生产力和经济活力。如今，千千万万美丽的中国女性，正在各自的舞台上创新、创造和务实奉献，散发着她们的传统美德和时代风采。（来源：人民日报）