纳扎尔巴耶夫总统视察巴甫洛达尔市肾内科和传出神经治疗中心

哈通社阿斯塔纳3月16日电 据总统府新闻局消息，16日，正在对巴甫洛达尔市进行视察的纳扎尔巴耶夫总统，参观了该市肾内科和传出神经治疗中心。

纳扎尔巴总统听取了中心负责人对该中心主要工作内容的汇报，并对中心各类设施进行了详细的了解。

随后，纳扎尔巴耶夫总统还接见当地工会代表和卫生系统工作人员，并同他们进行了交流。

纳扎尔巴耶夫总统强调，为了进一步改善人民生活水平，提高医疗卫生领域的综合能力十分必要。

"近几年来，哈萨克斯坦共新增医疗卫生服务设施1300多座。基于医疗卫生水平的不断提升，10年来哈萨克斯坦的人均年龄已经达到了72岁。即使面临经济危机的困境，我们仍然自今年1月1日起，将医疗卫生领域工作人员的工资提升了28%。巴甫洛达尔市肾内科和传出神经治疗中心作为公私合营模式建立的单位，对我国医疗卫生事业的发展起到了重要的促进作用，对此我十分支持。国家为医疗卫生领域的发展做出了各项投入，我们也希望医务工作者们为社会进步贡献自己的力量。"纳扎尔巴耶夫说。

据悉，该医疗中心为哈萨克斯坦和德国合资建立，耗资3.3亿坚戈。中心旨在服务患有肾脏病变的患者，拥有完备的血液透析和治疗设备。（编译：塔尔）



