亚太区首份网络替代金融市场报告出炉 中国位居榜首

哈通社阿斯塔纳3月18日电 据中国媒体报道，16日，公布的亚太区首份网络替代金融市场报告显示，在2015年，亚太地区网络替代金融市场增长率高达323%，总额达到1028亿美元。其中，中国网络替代金融市场更是以4倍的年增长速度，达到1000亿美元的总额，稳居榜首。

这份名为"驾驭潜能"的报告由剑桥大学新兴金融研究中心、清华大学深圳研究生院和悉尼大学商学院的研究人员与毕马威合作，在全球特许公认会计师公会和芝加哥商品交易所基金会的支持下共同完成的。

网络替代金融主要包括众筹、P2P个人与企业信贷，比常用的"互联网金融"概念要更狭义精准。报告指出，亚太地区的网络替代类金融市场具有流动性、多样性、日益复杂和快速增长等特点。

报告发现中国以外的亚太地区网络替代金融市场，在2015年市场总成交量达到了11.2亿美元，同比于2014年的2.72亿美元增长了313%。2015年除中国以外的大型市场包括：日本3.6亿美元、澳大利亚3.48亿美元、新西兰2.68亿美元、韩国4118万美元、印度和新加坡各为4000万美元。

剑桥大学新兴金融研究中心的世界网替代金融数据库显示，中国是目前全世界最大的网络替代金融市场。虽然目前已经有一些关于中国替代金融市场的报告，但是此次报告是第一份以国际通用标准和定义来量化中国市场规模的报告。

报告指出，中国网络替代金融市场交易量在2013年度仅有55.6亿美元，然而在2014年已上升至243亿美元，到了2015年度更是达到了1017亿美元。其中P2P个人信贷及P2P企业信贷分别以520亿美元及400亿美元的规模，成为最大的市场板块。

该报告同时也对中国网络替代金融市场快速发展的成因进行了归纳，其中包括：中国作为世界上第二大经济体，拥有全球最大的电子商务市场，最多的网民数量和智能手机的用户群，这都为网络替代金融的发展和创新奠定了坚实的基础。同时，过去几年中国网络替代金融市场缺乏监管也是一个重要因素，不过近期国家已出台一系列相关指导监管政策，引导市场规范化。同时，中国有超过一半的接受调查问卷的网络替代金融平台（除股权众筹模式以外）认为，当前的法规监管力度不大或过于宽松，并且认为相关监管政策的出台是非常有必要的。

这份亚太地区报告在26个研究合作单位的协助下，有系统地收集了503家来自17个不同国家和地区的网络替代金融平台的问卷数据，其中有376家平台来自中国大陆。此次基准研究涵盖了大约70%的亚太地区网络替代金融市场份额。

该报告指出，驾驭网络替代金融的潜能可以为这个世界人口最为稠密的地区的创新、经济发展、市场效率和创造力带来无限的机会。目前面临的挑战是如何最好地培育和扶植网络替代金融行业，以可持续的方式扩大市场，并制定出适当适度，既能鼓励金融创新，又能保护消费者、投资者利益的监管制度。

剑桥大学新兴金融研究中心主任张征表示："作为世界上网络替代金融交易量最大的国家，中国可以把握良机、革故鼎新，在促进产业金融创新的同时，打造一个规范化、法制化、透明化的互联网金融生态圈。"

毕马威中国互联网信息技术合伙人张峻铭预测，2016年将会是"替代"金融成为主流的一年。"我们预期亚洲消费者和企业对网络替代金融平台各种融资渠道的了解会日益增进，而且传统金融机构和网络替代金融平台的合作会进一步加强。"

全球特许公认会计师公会中小型企业政策负责人罗萨那·米尔科维奇表示："替代金融是一个特意选择的宽泛的术语，它涵盖了盈利企业和社会企业，包含了利用新渠道的传统金融产品和前所未有的新型产品和服务。只要愿意开拓未知的领域，我们可以确信更好地引导资金流向，服务需求的渠道是存在的。"（来源：国际商报）