英国街头乞讨者患难之情终成眷属

英国一名街头露宿者向一名路过的女子乞讨，没想到该女子当时也山穷水尽，他反而向她施舍，多年后两人终成眷属。

杰克•里查德森（Jack Richardson）2013年在布里斯托街上乞讨，他当时向路过的托尼•奥斯本（Toni Osborne）乞讨零钱。

没想到托尼当场潸然泪下，因为当时她连自己家里电费都付不起没法点灯，结果杰克反而向托尼施舍了50便士（0.5英镑），让她能够使用插卡电表买电。

杰克后来在街头出售慈善杂志"The Big Issue"为生，去年他向托尼求婚，两人终成眷属，印证了"患难见真情"这句话。

杰克说，"我向她乞讨零钱，当时快要过圣诞节了，可是她圣诞灯都没钱点灯了，当场潸然泪下，所以我给她一点钱。"

"后来我开始卖慈善杂志，她也在附近找到了工作，我们每个星期都见面。"

杰克说一个"身材相当"的人，免费向他出借一套阿曼尼结婚西服

当时杰克在一个地下停车场里露宿过夜，后来停车场被封闭，托尼让杰克住进自己家里，两人成为男女朋友。

两年后，他们准备结婚，并且收到了身边无数好心人为他们的婚礼善心捐助。

"我们存够了托尼新娘礼服的钱，买杂志的顾客主动帮忙烘烤婚礼蛋糕。"

杰克说，我要给我心爱的人她应得的婚礼

他们两人原本准备在婚礼登记处举行简朴结婚仪式，但是杰克在慈善厨房遇到的一名牧师主动提供免费教堂婚礼和主持仪式。

其他为他们婚礼帮忙的还有葡萄酒商、摄影师、发型师，还有一个"身材相当"的人，免费向杰克出借一套名牌阿曼尼结婚西服。

杰克说，"我本来没办法满足我心爱的人她应该享受的婚礼排场，但靠着周围人的善心捐助，我现在可以做到了。"

慈善杂志"The Big Issue"的一名发言人说，"我们真心为杰克和托尼感到高兴，这实在是件大好事。"（来源：BBC）