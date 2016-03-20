纳扎尔巴耶夫：我们不必太过于纠缠民主议题

哈通社阿斯塔纳3月20日电 纳扎尔巴耶夫总统20日上午在位于阿斯塔纳市的首都学生宫第81号投票站参加了马吉利斯（议会下院）选举投票。在随后举行的记者会上，他在回答美国记者就马吉利斯选举相关的提问时表示，我们不必太过于纠缠民主议题。

纳扎尔巴耶夫说，每一个年轻的国家都有自己的发展阶段，美国已有250年的历史，但是她仍在向前发展。美国也经历过妇女、农民无选举投票权、种族歧视的年代。你们在建国150年后才改变了这一切，而我们的建国史只有25年，走向民主需要一个过程，我们不断地在进行改革，通过了许多法律法规，我们的脚步从未停止过，因此，没有必要不停地敦促我们。世界是丰富多彩的，每一个国家都有自己的国情，国情不一样，就会在很多方面表现出不同。亚洲各国的家庭关系、宗教、价值观、文化及其他一些与美国有所不同。所有的国家都应该学会尊重别国的传统、历史、文化。

纳扎尔巴耶夫说，哈萨克斯坦将继续走好经济发展之路，坚持与世界各国发展互利合作关系，同时与世界各国一道，继续为建立无核世界、为人类的繁荣进步出力，并愿为进一步增进世界各国人民的友谊做出努力。

"2016年，我们将庆祝哈萨克斯坦独立25周年。独立以来，我们取得了一系列伟大的成就。经济增长21倍，国民收入增加19倍。哈萨克斯坦人均国内生产总值达到1.3万美元，已进入中等收入国家行列。这是一个了不起的成就，但我们实现了，"纳扎尔巴耶夫说道。（编译：金桥）