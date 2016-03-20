美国总统奥巴马将于今日抵达哈瓦那

哈通社阿斯塔纳3月20日电 据BBC消息，奥巴马将于周日（20日）飞抵哈瓦那，对古巴展开为期两天的历史性访问。这是将近90年以来美国总统任期内首次访问古巴。

其间，奥巴马将与古巴总统劳尔•卡斯特罗会晤，探讨双边贸易和古巴政治改革等问题。



但是奥巴马不会会晤古巴前领导人菲德尔•卡斯特罗。



分析人士表示，奥巴马此行标志着美古关系的重大转折。



BBC北美事务主编索普尔说，就在18个月以前，美国总统踏足古巴还是无法想象的。因此，空军一号降落哈瓦那，代表美国和古巴的关系揭开一个新篇章。



白宫已经明确表示，不管古巴当局是否愿意，奥巴马访问期间将会晤政治异见人士，预计这包括由政治犯妻子组成的"白衣女人"组织的部分成员。



不过，奥巴马出访并不意味着美古关系完全正常化。



美国对古巴持续半个多世纪的经济制裁仍未解除；古巴仍不满美国海军基地占领关塔那摩湾。



尽管如此，记者评论认为，双方关系已经取得了长足进展。



奥巴马和卡斯特罗于2014年12月决定结束双方关系长达数十年的冰冻期。



此后，古巴和美国达成一些商业协定、恢复航班服务，增加了在执法、环保等方面的合作。