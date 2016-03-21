奥巴马抵达哈瓦那 对古巴进行历史性访问

哈通社阿斯塔纳3月21日电 据路透社消息， 美国总统奥巴马周日抵达古巴访问，揭开美国与古巴关系的历史性新篇章。

奥巴马乘坐的"空军一号"总统专机降落在哈瓦那何塞·马蒂国际机场，这一幕在不久前几乎是难以想象的。

奥巴马与家人走下飞机踏上红毯，在细雨中撑伞前行，脸上洋溢着笑容。古巴外长罗德里格斯前来迎接，之后他们坐上一辆悬挂美国和古巴国旗的黑色防弹车，车队随后离开。

奥巴马此次为期三天的古巴之行，是他与古巴总统劳尔·卡斯特罗2014年12月宣布结束冷战隔阂、开启外交关系以来的顶点，也是88年来首位美国在任总统出访古巴。

奥巴马抛弃了美国长期以来试图孤立古巴的政策，并想使这种外交关系回暖不可逆转。但美国与古巴关系完全正常化尚有重大阻碍，且奥巴马在国内的批评者称，他此行为时过早。

与奥巴马同行的有第一夫人米歇尔·奥巴马、米歇尔的母亲以及他们的两个女儿萨莎与玛丽亚。奥巴马将访问近期重启的美国驻古巴大使馆，当天晚上将游玩古巴老城。

奥巴马将与劳尔·卡斯特罗会谈，但不会与古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗会谈，并将于周一与企业家会面。奥巴马将私下与持不同政见者会面、通过官方媒体向古巴民众作直播演讲，并于周二出席一场棒球表演赛。

继华府与哈瓦那数十年来的冷战敌对之后，奥巴马此行同时具备象征意义与实质意义。奥巴马是继卡尔文·柯立芝1928年访古以来首位出访古巴的在任美国总统。

奥巴马此行对于消除两国在贸易、旅游与进一步推动关系正常化方面的其他障碍也是重要一步。

来源：路透中文网