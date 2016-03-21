俄罗斯前外长警告称欧洲爆发核战的风险上升

哈通社阿斯塔纳3月21日电 据路透社消息，俄罗斯前外交部长伊万诺夫（Igor Ivanov）周六警告称，乌克兰危机引发东西方对峙，使得欧洲爆发核战的威胁较20世纪80年代以来的任何时候都更严峻。

伊万诺夫称："在欧洲使用核武器对抗的风险，比20世纪80年代还严重。"伊万诺夫1998年至2004年任俄罗斯外长，目前是俄罗斯政府创办的一家智库负责人。

虽然俄罗斯和美国都已裁减核武库，但步伐放慢。据斯德哥尔摩国际和平研究所数据，截至2015年1月，俄美各自核弹头数量略多于7,000枚，占全球核弹头总数的90%左右。

"虽然我们拥有的核弹头减少了，但使用核弹头的风险却在上升。"伊万诺夫在布鲁塞尔出席一次活动时称，乌克兰和波兰外长以及一名美国议员也出席了此次活动。

伊万诺夫并将风险上升归咎于美国在欧洲部署导弹防御系统。

基于美国的部署计划，在波兰建设的导弹防御设施到2018年将可投入使用。俄罗斯对此项部署格外敏感，因其部署地点靠近俄罗斯。

但美国和北约称，此项部署旨在保护欧洲免遭来自伊朗的弹道导弹攻击，并非针对俄罗斯，也不具备击落俄罗斯导弹的能力。