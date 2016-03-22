联合国秘书长向所有庆祝纳吾热孜节的人们致以节日的问候

哈通社阿斯塔纳3月22日电，据联合国消息，联合国秘书长潘基文21日发表贺词，祝全球所有庆祝纳吾热孜节的人们节日快乐。

潘基文在贺词中表示，纳吾热孜节是具有当代现实意义的古老传统节日。其友谊、团结和尊重自然环境的精神与联合国的价值观产生了有力的共鸣。世界各地庆祝这一节日的数亿人代表着范围极为广泛的各种人类经历。其传统丰富多样，产生了各种不同的文化表达方式和象征。

他说，世界各地纳吾热孜节庆祝活动都有一个共同的特点，就是都对随着春风来临的万物复苏非常尊崇。所有人都可从这个意义上的新的可能性中汲取灵感。纳吾热孜节超越国界、宗教隔阂和其他分歧，以善意的纽带将各个群体团结起来。这一共同目的可以帮助人类对目前这一历史时期作出妥善应对。

潘基文指出，我们现处于《2030年可持续发展议程》即让所有人过上有尊严生活愿景的第一年。这也是具有历史意义的巴黎气候变化协定的第一年，该协定拥有开辟一个新的未来的巨大潜力。与此同时，冲突、歧视和其他侵犯人权行为继续造成巨大的代价。我们必须以富有同情心的行动作出反应，摆脱当下的困难，同时解决问题的根源。纳吾热孜节强调良好的关系、环境管理和持久的和平，它是一个良机，借以强化我们在走向更美好未来的路途上不把任何人落下的决心。

贺词最后说，让我们使所有庆祝纳吾热孜节的人以喜悦的心情有意义地庆祝这一节日，让我们把希望和复苏的重要讯息传遍全世界。祝大家身体健康、幸福快乐！（编译：金桥）