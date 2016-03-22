吉尔吉斯斯坦呼吁集安组织协调解决吉乌边界纠纷

哈通社阿斯塔纳3月22日电 据俄新社消息，吉尔吉斯斯坦总理萨里耶夫22日在比什凯克表示，集体安全条约组织应尽快着手解决吉乌两国边界纠纷。

萨里耶夫说，吉尔吉斯斯坦与乌兹别克斯坦边界纠纷问题，需要集安组织出面协调解决，目前我们正在与该组织进行磋商。两国边境地区检查站的设立和撤销，必须依据国际法进行，任何一方采取的单边行动不应影响和损害第二方利益。

萨里耶夫指出，吉乌两国有1300公里的边境线，但目前只开放了"克孜勒基亚"过境点，该过境点而且只为乌方Сох和Шахимардан两地居民服务。

近日，两国都减少了派往有争议地区的官兵人数，这有利于缓解当前的紧张局势。吉方愿在平等基础上与乌方进行对话。

据此前消息，3月18日早晨7时许，乌兹别克斯坦约40名官兵在两台BTR步兵战车的掩护下，分乘两辆卡车进入属于两国争议地区的阿拉布卡地区，8时许，乌方关闭了当地一边境检查站，并在另一处检查站采取限行措施，禁止吉方公民通过该检查站进入乌兹别克斯坦境内。

吉方称，这一禁令显然仅针对吉尔吉斯斯坦公民，因为持乌兹别克护照和第三国护照的他国公民往来并未受到限制。

作为回应，吉方宣布在三个边境检查站对乌兹别克斯坦公民实施限行政策。（编译：金桥）