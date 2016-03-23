土耳其总统埃尔多安接见突厥文化国际组织代表团成员（图）

哈通社阿斯塔纳3月23日电 22日，土耳其总统埃尔多安在总统府接见以对山•卡赛伊诺夫为团长的突厥文化国际组织代表团一行。

突厥文化国际组织代表团成员、阿塞拜疆、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、马其顿、蒙古国艺术文化界人士、土耳其副总理库尔图尔姆什、文化部长马希尔•余纳尔会见时在座。

埃尔多安首先向代表团成员致以纳吾热孜祝福。他说，突厥文化国际组织自从成立以来，为突厥文化艺术的发展做出了重要贡献，该组织在各国人民中享有很高的威望，赢得突厥语国家乃至世界人民的尊重和信任。土耳其政府将一如既往在各方面继续支持组织的发展壮大。

埃尔多安说，纳吾热孜节是春天的节日，是加深人与人之间感情、沟通人与人之间关系的节日，是团结的节日，是召唤人类和平的节日。突厥文化国际组织通过举办各类活动，向各国人民彰显了纳吾热孜节追求人与人间良好的关系和持久和平的本质属性，同时架起了增进各国人民友谊和谐的桥梁。相信，3月28日在联合国总部和4月1日在华盛顿举办的节日庆祝活动将取得圆满成功。

卡赛伊诺夫对埃尔多安总统长期以来给予突厥文化国际组织的大力支持表示感谢，并代表该组织向埃尔多安赠送了具有哈萨克民族特色的长袍。

据悉，连日来，由哈萨克斯坦各地州组成的多个文化艺术团体正在土耳其20多座城市进行纳吾热孜节巡回演出。

突厥文化国际组织成立于上个世纪９０年代初，总部位于土耳其安卡拉市，以保护发展突厥文化、语言、历史传统等为目标。目前突厥文化国际组织共有14个成员，其中7个为主权国家，另外7个为地区。（编译：金桥）







