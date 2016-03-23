外媒：昂山素季将出任缅甸内阁部长

哈通社阿斯塔纳3月23日电 据外媒报道，缅甸当选总统吴廷觉（U Htin Kyaw）22日公布的内阁任命名单显示，昂山素季（Aung San Suu Kyi）将在新政府中担任部长。

消息称，昂山素季是诺贝尔和平奖得主，民望远超其他政治人物。她领导的全国民主联盟（National League for Democracy）在去年11月的选举中赢得压倒性胜利。尽管她被禁止担任总统，但此举保证了她将正式获得一个高级别职位。该党已经表示，其领导人昂山素季无论获得怎样的职位，都会向总统发号施令。



昂山素季的具体职位还未宣布，可能近日都不会知晓。分析人士曾表示，她可能成为外交部长，以便列席大权在握的国防与安全委员会（National Defense and Security Council）。她也可能兼任多个职位，一份被泄露的文件显示，除了外交部，她还可能在教育部、能源部和总统办公室兼任职位。



据悉，尽管去年在选举中，她的党派获得了具有里程碑意义的胜利，昂山素季却不能担任总统，因为该国军政府起草的宪法中加入了一项条款，禁止有国外亲属的人担任总统。她的两个儿子拥有英国国籍，该条款被认为就是为了阻止她成为总统而专门制定的。



昂山素季去年说，她将位于"总统之上"。上周，她的亲信吴廷觉被议会选为总统。