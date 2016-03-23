加拿大前驻哈大使：哈萨克斯坦已经走上一条更具有建设性的全新道路

哈通社阿斯塔纳3月24日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）作为一名国际观察员前来参加哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）选举的加拿大前驻哈大使玛格丽特·斯阔克近日接受本社记者采访，表达了自己对此次选举的看法。

记者：斯阔克女士，首先非常欢迎您能够在纳吾热孜节之际来到这里，您作为加拿大驻哈大使（2006-2009）在阿拉木图和阿斯塔纳居住，曾亲眼见证哈萨克斯坦的发展历程。而现在，当您再次回到这里，您看到的哈萨克斯坦和之前有怎样的不同之处么，尤其是在经济和政治领域的发展有何成就呢？

斯阔克：首先，经济领域的发展映入眼帘，尤其是作为首都的阿斯塔纳变得更加繁荣，屹立起新建的政府大楼和各类民居及建筑群。哈萨克斯坦人民的生活水平也得到了提高，这可以从他们的衣食住行观察到。

而政治领域的发展可以从此次的马吉利斯（议会下院）选举中看出。

根据我们的分析，纳扎尔巴耶夫总统举行马吉利斯选举的主要目的是要让国家管理层年轻化，更加注重挑选具有建设性和积极性的国家公务员。这是哈萨克斯坦在当前复杂的国际形势以及世界经济增长迟缓的背景下迈出的一个适时且正确的步伐。

记者：您不仅是哈萨克斯坦，也是中亚问题的专家。您去年参与了加拿大国际治理创新中心（CIGI）组织的关于中亚地区安全的国际研讨会，并进行了发言。您怎样评价哈萨克斯坦在中亚地区安全中所起的作用呢？

斯阔克：此研讨会是围绕加拿大国际治理创新中心（CIGI）关于中亚地区安全的课题进行的。课题是2015年春季开始就中亚地区安全及其管理体制的研究展开的。课题主要讨论的问题有6个方面：反恐、边境管制、贩卖人口、毒品走私、能源及核安全、跨界水资源管理等。

加拿大在解决民族间和社会性争端问题中的经验丰富，因此向中亚各国推荐了防止各类性质冲突发生的方案。许多地区安全问题都与国家之间的关系有着密切的联系，尤其是边境划分和跨界河流的使用问题。众所周知，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦之间一直存在边界划分问题，而加拿大能够在这一问题的解决上分享自己的经验。

跨界河流利用也是主要问题之一。中亚国家当中有共同利用一条河流的几个国家。而要在跨国河流利用中避免冲突，则需合理的方案和技术手段做支持。

另外，反恐也是一个重要议题。加拿大今年将接收2.5万名叙利亚难民，他们当中谁有可能是潜在的威胁，而谁才是真正的难民将是摆在我们面前棘手的难题。

如果要问哈萨克斯坦在中亚的作用，首先，中亚地处世界地缘政治的中心地带，并且已不光是俄罗斯和中国的利益所在之处。美国在今年提出自己的中亚“5+1”机制，印度和日本也都显现出他们对于中亚的兴趣，而欧盟也在拟定关于中亚的战略。现在能够看出，世界强国对于中亚五国的密切关注。

哈萨克斯坦作为中亚国土面积和经济实力较强的国家，有能力直接影响该地区一体化进程。依我所见，这也将是该地区在应对新的威胁和挑战时的关键所在。

记者：尽管您以不从事外交事务，但您还一直致力于加强哈加两国关系的发展。为在哈萨克斯坦从业的加拿大企业家提供便利，您积极参与了哈萨克斯坦-加拿大商业指南的编制。目前，您对于哈萨克斯坦与加拿大的伙伴关系水平有何看法呢？哪些领域的双边关系发展更具潜力呢？

斯阔克：在哈加两国双边关系发展中，可以说农业领域更具发展空间，而畜牧业、农作物、农业机械制造及农业信息和技术交流等领域更具潜力。而两个国家农业领域都很发达。而在经济危机时期，农业或将成为拉动哈萨克斯坦经济增长的重要领域之一。

另外，哈萨克斯坦与加拿大在铀生产领域的合作已具有一定的战略意义。2014年8月，双方在和平利用核能领域的合作协议开始生效。该协议被认为是加拿大转让铀转化领域先进技术的一个重要前提条件。哈萨克斯坦和加拿大均拥有丰富的铀矿，因此两国能够在和平利用核能领域进行新技术的交流。

值得一提的是，双方在教育领域的合作也具有相当大的发展空间。现在有近300名哈萨克斯坦留学生通过"波拉沙克"总统奖学金计划在加拿大就读。而加拿大也拥有接纳更多哈萨克斯坦留学生的各方面优越条件。

记者：2015年对于加拿大来说，因举行了议会选举而成为一个重要的年份。今年，哈萨克斯坦举行了马吉利斯选举，而您在其中担任了国际观察员。您如何评价此次议会选举呢？

斯阔克：我在选举当天对12个投票点进行了观察。我对选民们那种为自己支持的政党感到自豪的公民意识感到惊讶。而且他们的穿着都很正式。我问他们：“你们穿的如此正式，是因为纳吾热孜节，还是议会选举的缘故呢？” 他们回答说两个原因都很重要。另外，我还对不管老少都前来投票的选民，以及抱着孩子向投票箱中投下选票的人们感到由衷的欣慰。选举举行的非常成功和高效。我与其他国际观察员也进行了交流，大家都为哈萨克斯坦努力与欧洲标准接轨给予了高度评价。在此，我还想再次祝贺哈萨克斯坦议会选举顺利举行，愿你们的国家安定繁荣。（编译：塔布斯）