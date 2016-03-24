布鲁塞尔恐袭三凶嫌身份确认 比利时全国默哀

哈通社阿斯塔纳3月24日电 比利时继续全力搜捕布鲁塞尔恐怖袭击嫌疑人。据法新社消息，第二名布鲁塞尔机场自杀袭击者的身份已经确认，此人是24岁原籍摩洛哥的拉阿查乌伊，因涉嫌巴黎恐袭案被警方追缉。警方目前加紧追缉布鲁塞尔机场、地铁连环爆炸案第3名在逃攻击嫌犯。

据法新社引述比利时警方消息，第二名布鲁塞尔机场自杀袭击嫌犯的身份已经确认，此人是24岁原籍摩洛哥的拉阿查乌伊（Najim Laachraoui)，警方的消息并称，此人因涉嫌巴黎恐袭案受到警方的追缉。

比利时媒体周三晚间也证实，拉阿查乌伊正是在布鲁塞尔机场大厅引爆炸弹的自杀攻击者之一。另一人伊布拉欣．巴克劳伊（Ibrahim El Bakraoui），已经被比利时联邦检方指认为布鲁塞尔机场引爆炸弹者。

据消息称，拉阿查乌伊（Najim Laachraoui)于1991年5月生于摩洛哥，在布鲁塞尔萨沙尔比克（Schaerbeek)区长大。周二清晨，他乘坐出租前往布鲁塞尔机场，进行自杀炸弹袭击。布鲁塞尔机场及车站连环恐怖袭击造成30多人死亡，200多人受伤。比利时联邦检方指名伊布拉欣．巴克劳伊（Ibrahim El Bakraoui），是22日在布鲁塞尔机场引爆自己的2名男子之一，而他的兄弟哈立德．巴克劳伊（Khalid El Bakraoui），则在协同攻击中，袭击地铁火车。

巴克劳伊兄弟都是比利时籍，因为与巴黎恐袭血案主嫌阿布戴斯拉姆（Salah Abdeslam）有勾结，早就是比利时警方缉捕的对象，而阿布戴斯拉姆在逃亡4个月后，18日在布鲁塞尔比利时警方的攻坚追捕行动中落网就擒。

检察官范李伍（Frederic van Leeuw）提及闭路电视画面所见，1名男子推著手推车，与另2名自杀炸弹袭击者一同走过布鲁塞尔机场，爆炸攻击随后就发生。他说："第3名男子仍在逃。"

警方目前加紧追缉布鲁塞尔机场、地铁连环爆炸案第3名在逃攻击嫌犯。

据检方在记者会上说："这名男子的提包装有最大的炸弹，他把提包留在当场，提包中的炸弹因不稳定而延迟了爆炸。"

据称，警方在布鲁塞尔1栋公寓找到大批的爆炸物。