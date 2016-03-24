李克强：一旦中国经济失速会采取果断措施

哈通社阿斯塔纳3月24日电 据BBC报道，中国总理李克强周四（3月24日）在博鳌亚洲论坛上发表演讲时指出，中国经济正在推进结构性改革，短期小幅波动难以避免。但是，一旦经济运行滑出合理区间，中国政府会果断采取综合性措施，来防止失速，保持经济运行在合理区间。

3月初举行的中国2016年"两会"上，中国政府将2016年中国经济增长预期目标设定为6.5%-7%。2015年，中国经济增速下滑至25年来的新低，引发国际社会对于中国经济的担忧。

博鳌亚洲论坛由25个亚洲国家和澳大利亚发起。论坛的定位是"为政府、企业及专家学者等提供一个共商经济、社会、环境及其他相关问题的高层对话平台"。

"区间调控"上下限

李克强在演讲中再次阐述了中国经济罕见采用的"区间调控"。他说，今年中国经济增长的预期目标定在6.5%-7%，这也是一个新的区间，这样做使增长目标富有一定弹性。

"区间调控的新方式把稳物价作为上限，把保就业作为下限。"李克强称，这一区间能有效稳定了市场预期。

博鳌亚洲论坛2016年年会周二开幕，出席者包括澜沧江－湄公河合作首次领导人会议的湄公河五国领导人、尼泊尔总理奥利、立陶宛总理布特克维丘斯、印度尼西亚副总统卡拉、韩国副总理兼企划财政部长官柳一镐、俄罗斯副总理沃尔科维奇等十多个国家领导人，以及中国和亚洲的众多经济学者和企业家。

亚洲减速

李克强承认，虽然去年亚洲经济的增速依然高于全球，但在应对2008年金融危机中发挥了中坚作用的新兴经济体和发展中国家这两年遇到较大困难。

"世界经济增长放缓、复苏乏力。中国国内深层次的结构性矛盾凸显，经济持续下行压力较大，尤其是一些重化工行业的企业经营困难。"他说。

在今年中国即将推出的宏观金融财政政策方面，李克强说，中国今年要给企业减税5000亿元以上，政策取向是支持服务业尤其是研发性服务业发展。

他表示，"中国资本市场仍在不断扩大对外开放。今年要择机推出‘深港通'"。