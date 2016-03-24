阿坦巴耶夫：若边境局势不稳定将不出席上合组织塔什干峰会

哈通社阿斯塔纳3月24日电 据俄罗斯卫星网消息，吉尔吉斯斯坦总统阿尔马兹别克∙阿坦巴耶夫24日在比什凯克表示，如果吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦边境局势不稳定，他就不会前往塔什干参加上海合作组织峰会。

当记者提出"如果边境局势暂不能得到调解，您是否会参加塔什干上合组织峰会"的提问时，他回答说："如果局势得不到稳定，我无法前往！" 他同时指出，"会本着本国民众的利益"做出是否参加峰会的决定。

吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两国边境局势18日恶化。吉尔吉斯斯坦边防局表示，乌兹别克斯坦向贾拉拉巴德州恰拉萨尔特地区争议地区派遣约40名军人和装甲车并在克尔本-阿拉布卡的公路上设置哨所。作为回应，吉尔吉斯斯坦也加强了边境地区管控措施，坚持让乌兹别克斯坦从边境争议地段撤出重型武器和军人。乌兹别克斯坦国家边境保护委员会重申："上述所有装备都位于乌兹别克斯坦境内，边境地区的保护根据双边协议进行，没有人进入有争议地带。"

苏联解体后，乌兹别克斯坦与吉尔吉斯斯坦近四分之一的边境地区仍未明确划分，这成为导致两国边界不断冲突的原因。近3年这里发生了数十起边境武装冲突事件。在吉尔吉斯斯坦2015年成为欧亚经济联盟成员国后，该国边境变成了该经济联盟的南部边界。