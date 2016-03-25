专访：金立群否认亚投行是中国的工具

亚洲基础设施投资银行行长金立群在博鳌论坛期间接受BBC记者采访时否认亚投行是中国的政治经济工具的说法。亚洲基础设施投资银行行长金立群在博鳌论坛期间接受BBC记者采访时否认亚投行是中国的政治经济工具的说法。

金立群说，按照亚投行的结构设置，中国在亚投行中的投票权低于出资比例。中国拥有30%的票数，但只有26.06％的投票权。

亚投行的结构决定了大股东的投票权低于注资比例，而小股东的投票权则高于注资比例。

金立群说，亚投行的重要决议需要大多数投票通过，也就是需要2/3的成员国，3/4的投票权，75%的投票。而中国的投票权只有26.06％。

他说，中国作为大股东做出贡献多，责任也大，中国努力同其他股东合作以确保亚投行能够按照高标准运行。

至于说亚投行是中国外交工具的说法，他说不能因为美国是世界银行最大的股东，日本是亚洲开放行最大的股东，就说上述机构是美国和日本的工具。

记者在采访中还问道最近亚洲股市震荡以及中国经济放缓对亚投行的影响，是否限制了亚投行的投资能力。

对此金立群说亚投行资金充裕，投资能力丝毫不受亚洲市场波动的影响。他说到中国股市时说，中国股市仍然十分年轻，大批年轻投资者要变得成熟，具有长远投资眼光，还需要时间。(来源:BBC)