美联储加息预期升温 原油黄金连续下跌

哈通社阿斯塔纳3月25日电 据界面新闻援引道琼斯消息，黄金期货周四下跌，受美元走强以及预期美联储未来几个月内将加息的拖累。

以下为隔夜环球市场概览：

--外汇市场

纽约汇市周四，美元兑大多数其他货币温和上涨，连续第五个交易日走高，假日周末前投资者调整头寸。尾盘，华尔街日报美元指数涨0.1%，至87.87，连续第五个交易日走高。美元兑日圆涨0.4%，至112.87日圆。本周几位美联储官员的讲话重燃了市场对央行可能很快加息的预期。

--股票市场

美国股市周四收盘大体持平，终止连续五周上涨走势，因带动股指升至今年来最高水平的涨势在这个因假日交易缩短的一周有所减弱。道指上涨13点，至17516点，涨幅0.1%。标普500指数下跌不到1点，纳指上涨0.1%。许多全球市场将于周五因耶稣受难日休市一天。

--美国国债

美国国债周四下跌，投资者在复活节周末前获利了结。交易员说，交投清淡扩大了国债价格波动幅度。债市周四下午2点提前收盘，周五将因耶稣受难日而休市。美国基准10年期国债收益率收于1.902%，周三为1.873%。2年期国债收益率收于0.872%，周三为0.852%。

--商品市场

原油期货价格周四扩大跌幅，因周三出炉的美国原油库存数据显示库存大幅增长且产量居高不下。纽约商品交易所的基准美国原油期货结算价下跌0.8%，至39.46美元/桶。该期货连续第三个交易日下跌，目前较本周稍早缔造的2016年最高结算水平跌了近5%。欧洲ICE期货交易所的全球基准布伦特原油期货结算价下跌0.1%，至40.44美元/桶。原油期货市场周五将因耶稣受难日休市。

黄金期货周四下跌，受美元走强以及预期美联储未来几个月内将加息的拖累。纽约商交所Comex分部交易最活跃的四月交割的黄金期货收盘下跌0.2%，至1,221.60美元/盎司。LME铜期货周四收低，因投资者在早盘上涨后获利了结，并在美国可能到来的加息前减持该贱金属头寸。下午混盘交易时段结束时，LME三个月期铜期货结算价下跌0.09%，至4,945美元/吨。本周稍早则触及20周高点。

--欧洲股市

欧洲股市周四连续第四个交易日下跌，大宗商品类股下挫，因美元持续走强。欧洲斯托克600指数下跌1.5%，至335.1点。该指数本周跌幅扩大至1.9%，是过去两个月来最大的单周跌幅。德国DAX 30指数下跌1.7%,至9,851.35点。法国CAC 40指数下跌2.1%，至4,329.68点。英国富时100指数下跌1.5%，至6,106.48点。所有主要欧洲股市将于本周五和下周一因复活节假日休市。