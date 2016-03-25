奥运拳击资格赛：我国选手娜孜姆•柯赛拜将对阵印度著名拳击手玛丽·科姆

哈通社阿斯塔纳3月25日电 据国家拳击协会消息，25日，2016里约奥运会拳击项目亚洲、大洋洲资格赛将在河北迁安拉开战幕。我国将力争男子6个级别和女子全部3个级别的奥运入场券。

消息称，经过赛前抽签，男子组沃勒加斯•萨特巴耶夫（52公斤级）、海拉特•叶拉利耶夫（56公斤级）和阿布莱汗•居斯波夫（64公斤级）将在第一轮分别对阵吉尔吉斯斯坦选手乌贤阿利耶夫、中国台北选手Chen-Lin Lin和印度选手马诺·库马尔。而贾尼别克•阿里木汗吾勒（75公斤级）、阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫（81公斤级）和伊万•德奇科（91公斤级）因排名首位，将直接参加第二轮角逐，将分别对阵日本选手Makoto Takahashi与中国台北选手Chenwei Kang之间的获胜者、韩国选手Hee Kyong Yang与印度选手Sumit Sangwan之间的获胜者以澳大利亚选手Joseph Godall与新西兰选手Patrick Malata之间的获胜者。

女子组，我国选手娜孜姆•伊姗诺娃（60公斤级）和达丽哈•沙克伊莫娃（75公斤级）将分别对阵汤加王国选手Pweki Fifita和韩国选手Shin Yong Kim，而我国世界冠军娜孜姆•柯赛拜（51公斤级）将对阵印度的5届世界冠军、"妈妈拳手"玛丽·科姆。

据悉，本次资格赛共有40个国家和地区的279名拳手参赛，争夺男子10个级别的30个资格和女子3个级别的6张入场券。（编译：塔布斯）